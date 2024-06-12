«Укрнафта» уплатила государству дивиденды за прошлый год — Finance.ua

«Укрнафта» уплатила государству дивиденды за прошлый год Сегодня 19:15 — Казна и Политика

«Укрнафта» уплатила государству дивиденды за прошлый год

«Укрнафта» уплатила «Нафтогазу Украины» 3,5 млрд грн дивидендов. Расчеты по дивидендам завершены полностью.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Около 8 млрд гривен перечислены на счета и депозитарии государственным акционерам компании: Министерству обороны Украины и НАК „Нафтогаз Украины“. Компания поддерживает экономику страны и работает на победу», — отметил директор Укрнафты Сергей Корецкий.

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В пресс-службе напомнили, что за 2023 год Укрнафта также уплатила 25,7 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

ПАО «Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, владеет 91 специальным разрешением на промышленную разработку месторождений.

В 2023 году добыла 1,41 млн т нефти с нефтяным конденсатом (+3% к 2022 году), 1,097 млрд кубометров природного газа (+6% к 2022 году) и получила рекордную чистую прибыль — 24 млрд грн.

Акционеры ПАО «Укрнафта» — НАК «Нафтогаз Украины» и Министерство обороны Украины.

Укрінформ По материалам:

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