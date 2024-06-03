Укрнафта получила первые заявки от инвесторов на восстановление 30 скважин — Finance.ua

Укрнафта получила первые заявки от инвесторов на восстановление 30 скважин Сегодня 11:45 — Энергетика

Укрнафта получила первые заявки от инвесторов на восстановление 30 скважин

ПАО «Укрнафта» получило первые заявки от заинтересованных инвесторов на возобновление добычи на 30 ликвидированных скважинах путем бурения боковых стволов.

Об этом сообщил заместитель директора компании Владимир Гришаненко на конференции «Колтюбинг. ГРП. Буровые услуги. Геология и геофизика», передает пресс-служба «Укрнафты».

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«План на 2024 год — начать восстановление 30 скважин путем бурения боковых стволов. Уже есть заинтересованы компании, которые получили доступ к базе геологических данных по этим скважинам», — сказал Гришаненко.

Он отметил, что всего у Укрнафты есть 700 ликвидированных скважин, которые можно восстановить и получить дополнительную добычу.

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«Укрнафта» предлагает потенциальным инвесторам сделку по принципам Risk Service Agreement. Инвестор обязуется провести работы по возобновлению добычи — это может быть собственными силами или через привлечение подрядчиков «под ключ». «Укрнафта» будет осуществлять операционный контроль.

Затем инвестор будет получать 70% средств, генерируемых восстановленной скважиной, пока не вернет вложенные инвестиции. После этого он будет получать 50% денежных средств.

Укрінформ По материалам:

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