Группа «Нафтогаз» в апреле пробурила более 40 километров скважин — Finance.ua

Группа «Нафтогаз» в апреле пробурила более 40 километров скважин Сегодня 09:45 — Энергетика

Группа «Нафтогаз» в апреле пробурила более 40 километров скважин

Буровое управление «Укрбургаз» в апреле установило рекорд по проходке, пробурив 40,1 км — это на 24% превышает предыдущее рекордное значение.

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«БУ „Укрбургаз“, являющийся частью Группы Нафтогаз, бьет рекорды по проходке, пробурив в апреле 2024 года 40 тыс. 059 м. Этот показатель на 24% превысил максимальное историческое достижение по проходке (32 тыс. 423 м) в течение одного месяца, установленного в ноябре 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таких показателей удалось добиться благодаря качественной планировке работы, быстрому строительству буровых площадок, ускоренной работе по мобилизации оборудования и монтажу буровых станков, четкому распределению автоспецтехники для ускорения начала бурения 9 скважин.

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В этом году планируется пробурить 365 км. Отмечается, что ускорение бурения напрямую связано с улучшением показателей по добыче газа.

Напомним, в январе-марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года Группа «Нафтогаз» увеличила добычу газа на 12%.

В первом квартале 2024 года группа «Нафтогаз» уплатила налоги в государственный бюджет на сумму 18,2 млрд гривен.

Укрінформ По материалам:

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