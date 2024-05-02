Группа «Нафтогаз» в апреле пробурила более 40 километров скважин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Группа «Нафтогаз» в апреле пробурила более 40 километров скважин

Энергетика
13
Группа «Нафтогаз» в апреле пробурила более 40 километров скважин
Группа «Нафтогаз» в апреле пробурила более 40 километров скважин
Буровое управление «Укрбургаз» в апреле установило рекорд по проходке, пробурив 40,1 км — это на 24% превышает предыдущее рекордное значение.
Об этом сообщает Группа «Нафтогаз».
Читайте также
«БУ „Укрбургаз“, являющийся частью Группы Нафтогаз, бьет рекорды по проходке, пробурив в апреле 2024 года 40 тыс. 059 м. Этот показатель на 24% превысил максимальное историческое достижение по проходке (32 тыс. 423 м) в течение одного месяца, установленного в ноябре 2023 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что таких показателей удалось добиться благодаря качественной планировке работы, быстрому строительству буровых площадок, ускоренной работе по мобилизации оборудования и монтажу буровых станков, четкому распределению автоспецтехники для ускорения начала бурения 9 скважин.
Читайте также
В этом году планируется пробурить 365 км. Отмечается, что ускорение бурения напрямую связано с улучшением показателей по добыче газа.
Напомним, в январе-марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года Группа «Нафтогаз» увеличила добычу газа на 12%.
В первом квартале 2024 года группа «Нафтогаз» уплатила налоги в государственный бюджет на сумму 18,2 млрд гривен.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.