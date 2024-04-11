«Нафтогаз» запустил пятую высокопроизводительную скважину с начала года — Finance.ua
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«Нафтогаз» запустил пятую высокопроизводительную скважину с начала года

Энергетика
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«Нафтогаз» запустил пятую высокопроизводительную скважину с начала года
«Нафтогаз» запустил пятую высокопроизводительную скважину с начала года
В Украине заработала еще одна высокопроизводительная скважина, ежедневно дающая 140 тыс. куб. м газа. Это пятая высокодебитная скважина, запущенная Группой Нафтогаз (АО «Укргаздобыча») с начала 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В следующем году Украина, как и в предыдущую зиму, должна пройти отопительный сезон на газе собственной добычи. Благодарен каждому, кто без устали работает для выполнения этого плана», — отметил СЕО Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.
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Глубина новой скважины — 2350 метров. Она пробурена на одном из частично истощенных месторождений на востоке Украины.
На сегодняшний день запланировано бурение следующей эксплуатационной скважины в этой части месторождения.
Напомним, ПАО «Укрнафта» планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.
По материалам:
Finance.ua
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