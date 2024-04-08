«Укрнафта» пробурит еще две скважины на западе Украины — Finance.ua

«Укрнафта» пробурит еще две скважины на западе Украины Сегодня 19:14 — Энергетика

«Укрнафта» пробурит еще две скважины на западе Украины, Фото: «Укрнафта»

«Укрнафта» готовит площадку для бурения двух разведывательных скважин на западе Украины.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрнафты».

Согласно построенной цифровой 3D геологической и гидродинамической модели месторождения на 1 января 2023 года, начальные общие запасы нефти по производительным горизонтам составляют 5,9 млн тонн, газа — 468 млн кубометров.

Читайте также «Укрнафта» за три года пробурит 160 скважин

Целевым объектом доразведки с последующей эксплуатацией являются менилитовые отложения палеогена.

Обе скважины планируются как наклонно направленные:

первая должна раскрыть продуктивные горизонты в интервале вертикальных глубин 2498−2627 м. Ее глубина по вертикали — 2677 метров. Первоначальный дебит прогнозируется на уровне 16 тонн нефти в сутки;

вторая должна добраться до ресурса и раскрыть залежи в интервале вертикальных глубин 2502−2647 м. Глубина скважины по вертикали — 2672 м. Начальный дебит — 25 тонн в сутки.

Напомним, ПАО «Укрнафта» по итогам деятельности в 2023 году получило чистую прибыль 23,6 млрд грн

В 2023 году в Украине заложили 150 новых газовых скважин, что почти в 2 раза больше, чем в 2022 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.