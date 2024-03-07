«Укрнафта» планирует получить в этом году 18 млрд грн чистой прибыли — финплан Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план ПАО «Укрнафта» на 2024 год, согласно которому чистый доход компании запланирован на уровне 118 млрд грн, чистая прибыль — 18 млрд грн.

«Также согласно проекту финансового плана на 2024 год предусмотрено: 31 млрд грн налогов и сборов, 8,7 млрд грн — дивидендов государству», — говорится в пресс-релизе компании в среду.

Согласно документу, в 2023 году «Укрнафта» заработала 24 млрд грн чистой прибыли, уплатила 26 млрд грн налогов и сборов и перечислит по итогам года в бюджет более 8 млрд грн дивидендов.

«В 2024 году компания планирует мощный рост с инвестициями в развитие: начало бурения 30 новых скважин, закупка и установка оборудования мирового уровня для интенсификации, обновление сети АЗК (автозаправочных комплексов. — Ред.)», — заявил директор «Укрнафты» Сергей Корецкий, слова которого приведены в пресс-релизе.

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Как сообщалось, «Укрнафта» ставит стратегической целью к 2027 году удвоить добычу нефти и природного газа до 3 млн тонн и 2 млрд куб. м соответственно.

«Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, оператор национальной сети АЗС из 537 автозаправочных станций, из которых действуют 456.

Крупнейшим акционером «Укрнафты» является НАК «Нафтогаз Украины» с долей 50%+1 акция. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам, которым сейчас управляет Минобороны.

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