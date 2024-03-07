«Укрнафта» планирует получить в этом году 18 млрд грн чистой прибыли — финплан — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрнафта» планирует получить в этом году 18 млрд грн чистой прибыли — финплан

Фондовый рынок
11
Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план ПАО «Укрнафта» на 2024 год, согласно которому чистый доход компании запланирован на уровне 118 млрд грн, чистая прибыль — 18 млрд грн.
«Также согласно проекту финансового плана на 2024 год предусмотрено: 31 млрд грн налогов и сборов, 8,7 млрд грн — дивидендов государству», — говорится в пресс-релизе компании в среду.
Читайте также
Согласно документу, в 2023 году «Укрнафта» заработала 24 млрд грн чистой прибыли, уплатила 26 млрд грн налогов и сборов и перечислит по итогам года в бюджет более 8 млрд грн дивидендов.
«В 2024 году компания планирует мощный рост с инвестициями в развитие: начало бурения 30 новых скважин, закупка и установка оборудования мирового уровня для интенсификации, обновление сети АЗК (автозаправочных комплексов. — Ред.)», — заявил директор «Укрнафты» Сергей Корецкий, слова которого приведены в пресс-релизе.
Читайте также
Как сообщалось, «Укрнафта» ставит стратегической целью к 2027 году удвоить добычу нефти и природного газа до 3 млн тонн и 2 млрд куб. м соответственно.
«Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, оператор национальной сети АЗС из 537 автозаправочных станций, из которых действуют 456.
Крупнейшим акционером «Укрнафты» является НАК «Нафтогаз Украины» с долей 50%+1 акция. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам, которым сейчас управляет Минобороны.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.