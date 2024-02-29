«Укрнафта» уплатит за 2023 год вдвое больше дивидендов, чем за все предыдущие 10 лет — Finance.ua
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«Укрнафта» уплатит за 2023 год вдвое больше дивидендов, чем за все предыдущие 10 лет

Фондовый рынок
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Нефть
Нефть, freepik.com
За 2023 год вдвое больше, чем суммарно за 10 предыдущих лет: «Укрнафта» уплатила 3,9 млрд дивидендов государству.
Об этом говорится в сообщении компании.
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«Укрнафта» уплатила 3,9 млрд грн дивидендов в государственный бюджет. Это первая часть выплат. Всего будет уплачено более 8 млрд грн по графику. Это вдвое больше, чем суммарно за 10 предыдущих лет. «Это реальный и практический вклад каждого и каждого в защиту Украины. В нашу Победу. Благодарю всех укрнафтовцев за работу», — подчеркнул директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий.
Напомним, в 2023 году «Укрнафта» уплатила 25,7 млрд налогов в государственный бюджет.
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Справка Finance.ua:

  • ПАО «Укрнафта» запустило в работу новую скважину на востоке Украины с начальным дебитом 51,4 тонны в сутки. Об этом сообщил гендиректор предприятия Сергей Корецкий. Он отметил, что работы велись собственным буровым станком компании, а в процессе бурения были задействованы разработки «Укрнафты «. Отдел промышленной химии и анализа керна на основе базовой рецептуры разработал буровую промывочную жидкость, используемую до глубины 2013 метров.
По материалам:
Finance.ua
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