«Укрнафта» увеличила добычу газа на востоке Украины — Finance.ua

«Укрнафта» увеличила добычу газа на востоке Украины Сегодня 21:23 — Энергетика

ПАО «Укрнафта» провела капитальный ремонт скважины, увеличив ее суточный дебет до более чем 60 тыс. кубометров природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрнафты».

Работы проводились на месторождении, которое находится на Востоке Украины. Целью капитального ремонта была доразведка месторождения.

«В процессе специалисты компании выполнили комплекс геофизических работ, необходимых для уточнения текущего насыщения пластов-коллекторов. После исследования нефтяники провели перфорационные работы на глубине 4393−4396 метров, чтобы соединить скважину с добывающим горизонтом», — говорится в сообщении.

В компании добавляют, что раскрытая залежь имеет площадь 3,8 квадратных километров с толщиной производительной части до 3,6 метра.

«Уже выполнено освоение скважины — результатом которого является более 60 тыс. кубометров природного газа и 40 тонн конденсата в сутки», — заявил директор «Укрнафты» Сергей Корецкий.

По его словам, скважина введена в опытно-промышленную эксплуатацию, чтобы получить дополнительные данные относительно залежи, содержащей предварительно разведанные запасы. В последствии эти запасы можно будет перевести в категорию промышленных.

Економічна Правда По материалам:

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