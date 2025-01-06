Добыча газа в Украине в прошлом году выросла до 19,12 миллиарда кубометров — Finance.ua

Добыча газа в Украине в прошлом году выросла до 19,12 миллиарда кубометров Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Добыча газа в Украине в прошлом году выросла до 19,12 миллиарда кубометров

Валовая добыча природного газа в Украине в 2024 году достигла 19,12 млрд кубометров; по сравнению с 2023 годом добыча выросла на 2,2%.

Такие расчеты приводит консалтинговая компания ExPro

Эксперты отмечают, что добыча природного газа в Украине растет, несмотря на почти три года полномасштабной войны.

Темпы роста объемов добычи больше, чем в предыдущем году, когда добыча выросла на 0,9%.

«Кроме того, это самый высокий рост добычи с 2018 года. Напомним, в период с 2019 по 2022 годы объемы добычи газа сокращались», — говорится в сообщении.

По оценке экспертов, главным двигателем увеличения объемов добычи природного газа в Украине остаются государственные компании, в то время как частные все еще демонстрируют снижение добычи. Хотя уже во второй половине года добыча частных компаний также росла по сравнению с предыдущим годом.

Крупнейшая газодобывающая компания страны — государственное АО «Укргаздобыча» — добыла в 2024 году 14,55 млрд кубометров валового природного газа. Это на 4,6% больше, чем в 2023 году (свыше 13,9 млрд. кубометров). Нынешние объемы добычи Укргаздобычи — самые высокие за шесть лет.

Добыча товарного газа Укргаздобыча нарастила за год на 5,1% - до 13,9 млрд кубометров; для компании это самый высокий годовой показатель с 2014-го.

ПАО «Укрнафта» в течение 2024 года добыло 1,17 млрд кубометров природного газа — на 6,6% больше, чем в предыдущем году (около 1,1 млрд кубометров). Для компании это самые большие объемы добычи природного газа с 2016 года.

Укрінформ По материалам:

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