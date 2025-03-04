Украина достигла полной энергонезависимости от россии, — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина достигла полной энергонезависимости от россии, — Шмыгаль

Энергетика
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Украина достигла полной энергонезависимости от россии, — Шмыгаль
Украина достигла полной энергонезависимости от россии, — Шмыгаль
Украина отсоединилась от российской и белорусской сети в первые дни полномасштабного вторжения. Сегодня Украина полностью интегрирована в энергетический рынок Европы.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время пресс-конференции по случаю пятой годовщины работы Правительства.
«Несмотря на войну, Украина перешла полностью на газ собственной добычи, отказалась от транзита российского газа», — подчеркнул глава Правительства.
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Также он отметил другие достижения.
  • Историческое сближение с ЕС. Сегодня Украина является страной-кандидатом, перешедшей к конкретным переговорам о членстве. Ожидается открытие всех переговорных кластеров в этом году: трех в первом полугодии, еще трех — до конца года.
  • Безвизы с ЕС или интеграция в единый европейский рынок. Присоединение к ENTSO-E, торговля без пошлин, транспортный безвиз, единая таможенная декларация — это уже работает и помогает украинцам и украинскому бизнесу. Продолжается работа, чтобы наша страна стала неотъемлемой частью внутреннего рынка ЕС.
  • Сделано в Украине. Льготное кредитование «5−7-9», компенсация за украинскую сельхозтехнику и энергетическое оборудование, гранты «єРобота», «єОселя», индустриальные парки. Это все работает, и правительство будет дальше финансировать эти программы.
Как отметил Шмыгаль, только по программе «5−7-9» от старта в 2020 году бизнес привлек 106,5 тыс. кредитов на сумму 369,4 млрд грн.
По проекту «єРобота» с июля 2022 года было выдано грантов на более чем 12 млрд грн, в том числе на поддержку малого и среднего бизнеса — более 5 млрд грн. Только за 2024 год более 50 тыс. предприятий и предпринимателей получили государственную поддержку
По материалам:
Finance.ua
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