Украина увеличила импорт электроэнергии: какие страны поставляли больше всего — Finance.ua

Украина увеличила импорт электроэнергии: какие страны поставляли больше всего Сегодня 20:40 — Энергетика

Украина увеличила импорт электроэнергии: какие страны поставляли больше всего

В феврале 2025 года Украина увеличила импорт электроэнергии почти на 30%, по сравнению с январем 2025 — до 244 тыс. МВт-час.

Об этом сообщает профильное издание ExPro.

Больше всего электроэнергии было импортировано из Венгрии, 35% от общего объема, и из Словакии — 30%.

Меньше всего электроэнергии поставили из Молдовы (часть объемов — возможно реимпорт из Румынии). За месяц импорт из Венгрии вырос на 77%. По сравнению с февралем 2024 года импорт электроэнергии вырос в 2,9 раз.

В то же время уровень использования зарезервированного сечения используется только на 30−50%, в зависимости от суток.

Економічна Правда По материалам:

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