Как рекордно растет возобновляемая электроэнергия в ЕС (инфографика) — Finance.ua

Как рекордно растет возобновляемая электроэнергия в ЕС (инфографика)
В 2023 году на долю возобновляемых источников энергии приходилось 45,3% валового потребления электроэнергии в ЕС, что на 4,1 процентных пункта (п.п.) больше, чем в 2022 г.
Это наибольшее годовое увеличение доли возобновляемой энергии в валовом потреблении электроэнергии с начала временного ряда в 2004 г. Об этом пишет Евростат.
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Кроме того, годовое увеличение в 2022 г. (3,5 п.п.) и 2020 г. (3,3 п. п.) были вторым и третьим по величине ежегодного роста соответственно.
Ветровая (38,5% от общего объема) и гидроэнергия (28,2%) составляют более двух третей общего объема электроэнергии, производимой из возобновляемых источников.
Далее следовала солнечная энергия, которая составила 20,5%, тогда как на твердое биотопливо и другие возобновляемые источники приходилось 6,2% и 6,6% соответственно.
Рост возобновляемой электроэнергии за последнее десятилетие в основном был достигнут благодаря расширению ветровой и солнечной энергии.
Солнечная энергия является наиболее быстро растущим источником, выросла лишь с 7,4 терават-часов (ТВт-час) в 2008 году (что составляет лишь 1% от общего объема) до 252,1 ТВт-час в 2023 году.
Страны
Данные показывают, что более 75% потребляемой в 2023 году электроэнергии было произведено из возобновляемых источников в Австрии (87,8%, преимущественно гидроэнергетика), Швеции (87,5%, преимущественно гидроэнергетика и ветряная энергия) и Дании (79,4%, преимущественно ветровая энергетика).
Доли выше 50% также зарегистрированы в Португалии (63,0%), Хорватии (58,8%), Испании (56,9%), Латвии (54,3%) и Финляндии (52,4%).
На другом конце шкалы доля электроэнергии из возобновляемых источников составляла менее 20% на Мальте (10,7%), Чехии (16,4%), Люксембурге (18,0%) и Венгрии (19,5%).
Ранее говорилось, что Еврокомиссия прогнозирует интеграцию энергетических рынков Украины и Молдовы в европейский рынок до конца следующего года. «Еврокомиссия подготовила амбициозный пакет по энергобезопасности. Цель — гарантировать устойчивую, безопасную и конкурентную энергосистему для Украины», — сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, Украина и ЕС с декабря 2024 года договорились об увеличении лимитов импорта электроэнергии с 1,7 ГВт до 2,1 ГВт.
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