Как рекордно растет возобновляемая электроэнергия в ЕС (инфографика) — Finance.ua

Как рекордно растет возобновляемая электроэнергия в ЕС (инфографика) Сегодня 19:00 — Энергетика

Как рекордно растет возобновляемая электроэнергия в ЕС (инфографика)

В 2023 году на долю возобновляемых источников энергии приходилось 45,3% валового потребления электроэнергии в ЕС , что на 4,1 процентных пункта (п.п.) больше, чем в 2022 г.

Это наибольшее годовое увеличение доли возобновляемой энергии в валовом потреблении электроэнергии с начала временного ряда в 2004 г. Об этом пишет в валовом потреблении электроэнергии с начала временного ряда в 2004 г. Об этом пишет Евростат

Кроме того, годовое увеличение в 2022 г. (3,5 п.п.) и 2020 г. (3,3 п. п.) были вторым и третьим по величине ежегодного роста соответственно.

Ветровая (38,5% от общего объема) и гидроэнергия (28,2%) составляют более двух третей общего объема электроэнергии, производимой из возобновляемых источников.

Далее следовала солнечная энергия, которая составила 20,5%, тогда как на твердое биотопливо и другие возобновляемые источники приходилось 6,2% и 6,6% соответственно.

Рост возобновляемой электроэнергии за последнее десятилетие в основном был достигнут благодаря расширению ветровой и солнечной энергии.

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Солнечная энергия является наиболее быстро растущим источником, выросла лишь с 7,4 терават-часов (ТВт-час) в 2008 году (что составляет лишь 1% от общего объема) до 252,1 ТВт-час в 2023 году.

Страны

Данные показывают, что более 75% потребляемой в 2023 году электроэнергии было произведено из возобновляемых источников в Австрии (87,8%, преимущественно гидроэнергетика), Швеции (87,5%, преимущественно гидроэнергетика и ветряная энергия) и Дании (79,4%, преимущественно ветровая энергетика).

Доли выше 50% также зарегистрированы в Португалии (63,0%), Хорватии (58,8%), Испании (56,9%), Латвии (54,3%) и Финляндии (52,4%).

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На другом конце шкалы доля электроэнергии из возобновляемых источников составляла менее 20% на Мальте (10,7%), Чехии (16,4%), Люксембурге (18,0%) и Венгрии (19,5%).

Ранее говорилось , что Еврокомиссия прогнозирует интеграцию энергетических рынков Украины и Молдовы в европейский рынок до конца следующего года. «Еврокомиссия подготовила амбициозный пакет по энергобезопасности. Цель — гарантировать устойчивую, безопасную и конкурентную энергосистему для Украины», — сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, Украина и ЕС с декабря 2024 года договорились об увеличении лимитов импорта электроэнергии с 1,7 ГВт до 2,1 ГВт.

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