В Нацбанке считают, что Украина должна готовить рынок капитала к инвестициям на послевоенное восстановление — Finance.ua
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В Нацбанке считают, что Украина должна готовить рынок капитала к инвестициям на послевоенное восстановление

Фондовый рынок
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В Нацбанке считают, что Украина должна готовить рынок капитала к инвестициям на послевоенное восстановление
В Нацбанке считают, что Украина должна готовить рынок капитала к инвестициям на послевоенное восстановление
Украина должна уже сейчас готовить инфраструктуру рынка капитала для привлечения частных и международных инвестиций для послевоенного восстановления.
Об этом сказала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Мы не построим вторую Лондонскую биржу, но наш рынок капитала должен быть сопоставим с размерами экономики. Важно, чтобы Украина не просто приняла закон, но и подготовила инфраструктуру финансового рынка для послевоенного восстановления», — сказала она.
По ее словам, создание эффективного рынка капитала является приоритетом не только НБУ, но и международных партнеров, в частности Еврокомиссии.
«Мы надеемся на инвестиции, частные и от наших международных партнеров. Важно, чтобы рынок был к этому готов», — добавила замглавы НБУ.
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Рожкова отметила, что на внутреннем рынке доминируют облигации внутреннего государственного займа, это естественно в условиях войны.
В то же время, отметила она, даже сейчас появляются успешные примеры альтернативных инструментов — в частности облигации «Новой почты» и NovaPay.
По ее мнению, перспективным направлением являются также муниципальные облигации.
По материалам:
Економічна Правда
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