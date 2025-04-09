В Нацбанке считают, что Украина должна готовить рынок капитала к инвестициям на послевоенное восстановление — Finance.ua

В Нацбанке считают, что Украина должна готовить рынок капитала к инвестициям на послевоенное восстановление Сегодня 08:30 — Фондовый рынок

В Нацбанке считают, что Украина должна готовить рынок капитала к инвестициям на послевоенное восстановление

Украина должна уже сейчас готовить инфраструктуру рынка капитала для привлечения частных и международных инвестиций для послевоенного восстановления.

Об этом сказала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Мы не построим вторую Лондонскую биржу, но наш рынок капитала должен быть сопоставим с размерами экономики. Важно, чтобы Украина не просто приняла закон, но и подготовила инфраструктуру финансового рынка для послевоенного восстановления», — сказала она.

По ее словам, создание эффективного рынка капитала является приоритетом не только НБУ, но и международных партнеров, в частности Еврокомиссии.

«Мы надеемся на инвестиции, частные и от наших международных партнеров. Важно, чтобы рынок был к этому готов», — добавила замглавы НБУ.

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Рожкова отметила, что на внутреннем рынке доминируют облигации внутреннего государственного займа, это естественно в условиях войны.

В то же время, отметила она, даже сейчас появляются успешные примеры альтернативных инструментов — в частности облигации «Новой почты» и NovaPay.

По ее мнению, перспективным направлением являются также муниципальные облигации.

Економічна Правда По материалам:

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