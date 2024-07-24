НБУ упростил доступ иностранного капитала для восстановления Украины — Finance.ua

НБУ упростил доступ иностранного капитала для восстановления Украины Сегодня 10:44 — Валюта

НБУ упростил доступ иностранного капитала для восстановления Украины

Национальный банк предоставил иностранным инвесторам прямой доступ к рыночным долговым инструментам (кроме государственных ценных бумаг), направленных на отстройку и восстановление Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Национальный банк утвердил изменения в Положение о производстве депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечение проведения расчетов по сделкам по ценным бумагам НБУ, чтобы предоставить иностранным инвесторам прямой доступ к рыночным долговым инструментам (кроме государственных ценных бумаг), направленных на отстройку и восстановление Украины», — говорится в сообщении.

Что изменилось

С 24 июля 2024 года расширяется перечень клиентов и депонентов, которых может обслуживать Национальный банк при выполнении им функции депозитарного учреждения. В частности, НБУ сможет открывать и обслуживать счет в ценных бумагах номинального держателя для иностранного финансового учреждения, отвечающего требованиям законодательства Украины, и счет в ценных бумагах владельца для иностранного депозитария.

Указанные изменения позволят создать инфраструктуру для поступления иностранных инвестиций в Украину.

Открытие счета в ценных бумагах номинального держателя иностранному финансовому учреждению позволит совместить инфраструктуру отечественного и международного финансовых рынков для обеспечения доступа иностранного капитала в Украину. Это откроет путь для иностранных инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные для восстановления государства. Речь идет, в частности, об облигациях местных займов, инфраструктурных облигациях, облигациях международных финансовых организаций и других долговых финансовых инструментах, направленных на восстановление Украины.

Изменения также открывают возможность реализации анонсированных планов по расширению «линка» с международным центральным депозитарием Clearstream Banking Luxembourg.

Внесение изменений позволит обеспечить выполнение положений Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

Вопрос о создании механизмов для прямого доступа иностранных инвесторов к рыночным долговым инструментам, кроме государственных ценных бумаг, находится в фокусе программы с Международным валютным фондом.

«Над практической реализацией этой инициативы совместно работают Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Указанные изменения позволят выполнить обязательства Украины, зафиксированные Меморандумом об экономической и финансовой политике от 17 июня 2024 года. В настоящее время реализуется первый этап мер по улучшению инфраструктуры рынков капитала», — говорят в регуляторе.

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