НБУ упростил доступ иностранного капитала для восстановления Украины — Finance.ua
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НБУ упростил доступ иностранного капитала для восстановления Украины

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НБУ упростил доступ иностранного капитала для восстановления Украины
НБУ упростил доступ иностранного капитала для восстановления Украины
Национальный банк предоставил иностранным инвесторам прямой доступ к рыночным долговым инструментам (кроме государственных ценных бумаг), направленных на отстройку и восстановление Украины.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
«Национальный банк утвердил изменения в Положение о производстве депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечение проведения расчетов по сделкам по ценным бумагам НБУ, чтобы предоставить иностранным инвесторам прямой доступ к рыночным долговым инструментам (кроме государственных ценных бумаг), направленных на отстройку и восстановление Украины», — говорится в сообщении.

Что изменилось

С 24 июля 2024 года расширяется перечень клиентов и депонентов, которых может обслуживать Национальный банк при выполнении им функции депозитарного учреждения. В частности, НБУ сможет открывать и обслуживать счет в ценных бумагах номинального держателя для иностранного финансового учреждения, отвечающего требованиям законодательства Украины, и счет в ценных бумагах владельца для иностранного депозитария.
  • Указанные изменения позволят создать инфраструктуру для поступления иностранных инвестиций в Украину.
Открытие счета в ценных бумагах номинального держателя иностранному финансовому учреждению позволит совместить инфраструктуру отечественного и международного финансовых рынков для обеспечения доступа иностранного капитала в Украину. Это откроет путь для иностранных инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные для восстановления государства. Речь идет, в частности, об облигациях местных займов, инфраструктурных облигациях, облигациях международных финансовых организаций и других долговых финансовых инструментах, направленных на восстановление Украины.
Изменения также открывают возможность реализации анонсированных планов по расширению «линка» с международным центральным депозитарием Clearstream Banking Luxembourg.
  • Внесение изменений позволит обеспечить выполнение положений Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.
Вопрос о создании механизмов для прямого доступа иностранных инвесторов к рыночным долговым инструментам, кроме государственных ценных бумаг, находится в фокусе программы с Международным валютным фондом.
«Над практической реализацией этой инициативы совместно работают Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Указанные изменения позволят выполнить обязательства Украины, зафиксированные Меморандумом об экономической и финансовой политике от 17 июня 2024 года. В настоящее время реализуется первый этап мер по улучшению инфраструктуры рынков капитала», — говорят в регуляторе.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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