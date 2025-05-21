В НАПК составили «портрет» украинского коррупционера — Finance.ua
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В НАПК составили «портрет» украинского коррупционера

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В НАПК составили «портрет» украинского коррупционера
В НАПК составили «портрет» украинского коррупционера
Только 16% среди привлеченных к ответственности за коррупционные преступления являются государственными служащими. Большинство коррупционеров — люди среднего возраста без высшего образования.
Об этом заявил руководитель отдела обобщения данных о коррупции и противодействии ей Департамента антикоррупционной политики НАПК Владимир Харченко в ходе отчета по результатам анализа судебной практики привлечения к ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией уголовные правонарушения за 2023 год.
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«Из года в год мы наблюдаем уменьшение процента осужденных среди лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. В 2023 году только 16% среди всех осужденных за коррупционные преступления являются госслужащими. То есть лица, пытавшиеся решить те или иные свои вопросы путем подкупа должностных лиц, в большинстве своем не относятся к категории лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», — сказал Харченко.
Он добавил, что более 50% осужденных за коррупционные преступления являются гражданами Украины от 30 до 50 лет.
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«Если мы исходим из решений судов, которые вступили в законную силу, то не можем обойти тот факт, что 80% лиц привлечены к ответственности по статье 369 УКУ, т. е. за предложение или обещание неправомерной выгоды. При этом среди осужденных высшее образование имеют 29% лиц. А среди осужденных по статье 369 УКУ высшее образование имеют только 17% лиц. То есть дают взятки менее образованные люди, не уполномоченные на выполнение функций государства», — утверждает Харченко.
По материалам:
Укрінформ
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