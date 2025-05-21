В НАПК составили «портрет» украинского коррупционера — Finance.ua

В НАПК составили «портрет» украинского коррупционера Сегодня 11:45

В НАПК составили «портрет» украинского коррупционера

Только 16% среди привлеченных к ответственности за коррупционные преступления являются государственными служащими. Большинство коррупционеров — люди среднего возраста без высшего образования.

Об этом заявил руководитель отдела обобщения данных о коррупции и противодействии ей Департамента антикоррупционной политики НАПК Владимир Харченко в ходе отчета по результатам анализа судебной практики привлечения к ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией уголовные правонарушения за 2023 год.

«Из года в год мы наблюдаем уменьшение процента осужденных среди лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. В 2023 году только 16% среди всех осужденных за коррупционные преступления являются госслужащими. То есть лица, пытавшиеся решить те или иные свои вопросы путем подкупа должностных лиц, в большинстве своем не относятся к категории лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», — сказал Харченко.

Он добавил, что более 50% осужденных за коррупционные преступления являются гражданами Украины от 30 до 50 лет.

«Если мы исходим из решений судов, которые вступили в законную силу, то не можем обойти тот факт, что 80% лиц привлечены к ответственности по статье 369 УКУ, т. е. за предложение или обещание неправомерной выгоды. При этом среди осужденных высшее образование имеют 29% лиц. А среди осужденных по статье 369 УКУ высшее образование имеют только 17% лиц. То есть дают взятки менее образованные люди, не уполномоченные на выполнение функций государства», — утверждает Харченко.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.