Средняя зарплата достигла 115,9 тыс. грн: стало известно, повышают ли зарплаты судьям и антикоррупционным органам — Finance.ua

Средняя зарплата достигла 115,9 тыс. грн: стало известно, повышают ли зарплаты судьям и антикоррупционным органам Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Средняя зарплата достигла 115,9 тыс. грн: стало известно, повышают ли зарплаты судьям и антикоррупционным органам

Новая Дорожная карта по верховенству права, одобренная правительством в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС, предусматривает введение конкурентного уровня оплаты труда для судей, работников судебной администрации, а также сотрудников учреждений системы правосудия.

Об этом напоминает председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Положения Дорожной карты охватывают не только судебную ветвь власти. В контексте укрепления независимости и эффективности Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) документ также предусматривает стабильное обеспечение учреждения надлежащими ресурсами — как финансовыми, так и кадровыми. Особое внимание уделяется конкурентоспособному уровню зарплаты персонала. Реализация этого пункта началась еще с первого квартала 2025 года, ответственны Минфин и Верховная Рада.

По данным Минфина, в марте 2025 года средняя зарплата в НАПК достигла 115,9 тыс. грн:

руководство получало 276,3 тыс.,

руководители подразделений — 155,8 тыс.,

специалисты — 94,3 тыс. грн.

Параллельно с начала 2025 года продолжается постоянное обеспечение Высшего антикоррупционного суда финансами и кадрами, включая гарантию достойной оплаты труда судей и работников аппарата. Эта обязанность возложена на ВАКС, Верховную Раду и Минфин.

Также предусмотрено укрепление кадрового и финансового потенциала Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В частности, планируется обеспечить высокую оплату труда прокурорам и вспомогательному персоналу, а также реализовать внутреннюю кадровую стратегию развития САП начиная с I квартала 2025 года и на постоянной основе.

С такими же условиями началось и последовательное укрепление Национального антикоррупционного бюро Украины: агентство должно получить стабильное финансирование, достаточный кадровый ресурс и конкурентные зарплаты. В приоритете также эффективная внутренняя кадровая политика.

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