Средняя зарплата достигла 115,9 тыс. грн: стало известно, повышают ли зарплаты судьям и антикоррупционным органам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средняя зарплата достигла 115,9 тыс. грн: стало известно, повышают ли зарплаты судьям и антикоррупционным органам

Казна и Политика
30
Средняя зарплата достигла 115,9 тыс. грн: стало известно, повышают ли зарплаты судьям и антикоррупционным органам
Средняя зарплата достигла 115,9 тыс. грн: стало известно, повышают ли зарплаты судьям и антикоррупционным органам
Новая Дорожная карта по верховенству права, одобренная правительством в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС, предусматривает введение конкурентного уровня оплаты труда для судей, работников судебной администрации, а также сотрудников учреждений системы правосудия.
Об этом напоминает председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.
Положения Дорожной карты охватывают не только судебную ветвь власти. В контексте укрепления независимости и эффективности Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) документ также предусматривает стабильное обеспечение учреждения надлежащими ресурсами — как финансовыми, так и кадровыми. Особое внимание уделяется конкурентоспособному уровню зарплаты персонала. Реализация этого пункта началась еще с первого квартала 2025 года, ответственны Минфин и Верховная Рада.
По данным Минфина, в марте 2025 года средняя зарплата в НАПК достигла 115,9 тыс. грн:
руководство получало 276,3 тыс.,
руководители подразделений — 155,8 тыс.,
специалисты — 94,3 тыс. грн.
Параллельно с начала 2025 года продолжается постоянное обеспечение Высшего антикоррупционного суда финансами и кадрами, включая гарантию достойной оплаты труда судей и работников аппарата. Эта обязанность возложена на ВАКС, Верховную Раду и Минфин.
Также предусмотрено укрепление кадрового и финансового потенциала Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В частности, планируется обеспечить высокую оплату труда прокурорам и вспомогательному персоналу, а также реализовать внутреннюю кадровую стратегию развития САП начиная с I квартала 2025 года и на постоянной основе.
С такими же условиями началось и последовательное укрепление Национального антикоррупционного бюро Украины: агентство должно получить стабильное финансирование, достаточный кадровый ресурс и конкурентные зарплаты. В приоритете также эффективная внутренняя кадровая политика.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems