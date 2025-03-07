Украина конфисковала активы ведущего судоходного учреждения рф — Finance.ua

Украина конфисковала активы ведущего судоходного учреждения рф
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства украинских активов находящегося под санкциями «российского морского регистра судоходства».
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Отмечается, что, согласно решению ВАКС, в доход государства взысканы следующие активы:
- 100% от общего количества акций ЧАО «Морской регистр судоходства»;
- 100% доли уставного капитала ООО «Морское бюро регистра»;
- право кредиторских требований на сумму свыше 12 млн грн;
- денежные средства на сумму свыше 27 млн грн;
- ценные бумаги (облигации внутреннего государственного займа) номинальной стоимостью более 146 млн грн;
- 8 объектов недвижимого имущества;
- 8 легковых автомобилей.
Отмечается, что апелляционная жалоба на решение ВАКС может быть подана в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.
ФАУ «российский морской регистр судоходства» является ведущим обществом рф в области судоходства. Организация осуществляет классификацию морских судов, техническое наблюдение за ними и выдачу необходимых документов, свидетельств и актов, в том числе, и для судов военно-морского флота россии. Также это учреждение занимается сертификацией плавучих сооружений, судовых механизмов, оборудования и устройств.
Кроме того, «российский морской регистр судоходства» активно приобщался к реализации всех нефтегазовых проектов рф.
Учреждение находится под десятилетними санкциями СНБО.
Отметим, что с началом вторжения Министерство юстиции активно ищет активы лиц под санкциями и подает иски в Высший антикоррупционный суд для их взыскания в пользу государства. Среди взысканных активов — недвижимость, самолеты, авиадвигатели, историко-культурные ценности, оружие, руда, корпоративные права, более 2,8 млрд грн и ОВГЗ.
Поделиться новостью