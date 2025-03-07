Украина конфисковала активы ведущего судоходного учреждения рф — Finance.ua

Украина конфисковала активы ведущего судоходного учреждения рф Сегодня 07:43 — Казна и Политика

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства украинских активов находящегося под санкциями «российского морского регистра судоходства».

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Отмечается, что, согласно решению ВАКС, в доход государства взысканы следующие активы:

100% от общего количества акций ЧАО «Морской регистр судоходства»;

100% доли уставного капитала ООО «Морское бюро регистра»;

право кредиторских требований на сумму свыше 12 млн грн;

денежные средства на сумму свыше 27 млн ​​грн;

ценные бумаги (облигации внутреннего государственного займа) номинальной стоимостью более 146 млн грн;

8 объектов недвижимого имущества;

8 легковых автомобилей.

Отмечается, что апелляционная жалоба на решение ВАКС может быть подана в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.

Читайте также ВАКС конфисковал активы подсанкционных российских предпринимателей

ФАУ «российский морской регистр судоходства» является ведущим обществом рф в области судоходства. Организация осуществляет классификацию морских судов, техническое наблюдение за ними и выдачу необходимых документов, свидетельств и актов, в том числе, и для судов военно-морского флота россии. Также это учреждение занимается сертификацией плавучих сооружений, судовых механизмов, оборудования и устройств.

Кроме того, «российский морской регистр судоходства» активно приобщался к реализации всех нефтегазовых проектов рф.

Учреждение находится под десятилетними санкциями СНБО.

Отметим, что с началом вторжения Министерство юстиции активно ищет активы лиц под санкциями и подает иски в Высший антикоррупционный суд для их взыскания в пользу государства. Среди взысканных активов — недвижимость, самолеты, авиадвигатели, историко-культурные ценности, оружие, руда, корпоративные права, более 2,8 млрд грн и ОВГЗ.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.