Украина конфисковала активы ведущего судоходного учреждения рф — Finance.ua
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Украина конфисковала активы ведущего судоходного учреждения рф

Казна и Политика
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Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства украинских активов находящегося под санкциями «российского морского регистра судоходства».
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Отмечается, что, согласно решению ВАКС, в доход государства взысканы следующие активы:
  • 100% от общего количества акций ЧАО «Морской регистр судоходства»;
  • 100% доли уставного капитала ООО «Морское бюро регистра»;
  • право кредиторских требований на сумму свыше 12 млн грн;
  • денежные средства на сумму свыше 27 млн ​​грн;
  • ценные бумаги (облигации внутреннего государственного займа) номинальной стоимостью более 146 млн грн;
  • 8 объектов недвижимого имущества;
  • 8 легковых автомобилей.
Отмечается, что апелляционная жалоба на решение ВАКС может быть подана в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.
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ФАУ «российский морской регистр судоходства» является ведущим обществом рф в области судоходства. Организация осуществляет классификацию морских судов, техническое наблюдение за ними и выдачу необходимых документов, свидетельств и актов, в том числе, и для судов военно-морского флота россии. Также это учреждение занимается сертификацией плавучих сооружений, судовых механизмов, оборудования и устройств.
Кроме того, «российский морской регистр судоходства» активно приобщался к реализации всех нефтегазовых проектов рф.
Учреждение находится под десятилетними санкциями СНБО.
Отметим, что с началом вторжения Министерство юстиции активно ищет активы лиц под санкциями и подает иски в Высший антикоррупционный суд для их взыскания в пользу государства. Среди взысканных активов — недвижимость, самолеты, авиадвигатели, историко-культурные ценности, оружие, руда, корпоративные права, более 2,8 млрд грн и ОВГЗ.
По материалам:
Діло
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