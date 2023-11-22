В правительстве предлагают новый источник для доплат бюджетникам — Finance.ua

В правительстве предлагают новый источник для доплат бюджетникам Сегодня 16:30 — Казна и Политика

В правительстве предлагают новый источник для доплат бюджетникам

Из-за войны в Украине сократились расходы на оплату труда бюджетников по некоторым направлениям. Предлагается использовать на премии собственные поступления бюджетных учреждений через спецфонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Проект акта разработан по инициативе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Читайте также Бюджетные расходы на оборону за 2023 год достигли 1,4 триллиона

Как отмечается в пояснительной записке, значительная нагрузка на общий фонд государственного бюджета в связи с продлением военного положения в Украине повлекла за собой ситуацию по сокращению расходов по отдельным бюджетным программам, в том числе расходов на оплату труда.

«Доказанные ассигнования на оплату труда по общему фонду государственного бюджета не обеспечивают достойную заработную плату работников бюджетной сферы», — говорится в документе.

Авторы отмечают, что принятие проекта позволит предотвратить отток квалифицированных кадров бюджетных учреждений из-за низкого уровня оплаты труда и повысить уровень мотивации работников к результативному труду.

Что предлагают

Проект акта предусматривает изменения в постановление Кабмина от 30 августа 2002 г. № 1298 «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы».

Проект предлагает позволить руководителям бюджетных учреждений использовать средства от собственных поступлений для стимулирования работников, а именно: предоставления материальной помощи и премирования.

Читайте также Средства Дорожного фонда передадут в госбюджет: где будут брать деньги на дороги

Напомним, принятым Верховной Радой законом о госбюджете устанавливается с 1 января 2024 года минимальная заработная плата:

в месячном размере: с 1 января — 7100 гривен, с 1 апреля — 8000 гривен;

в почасовом размере: с 1 января — 42,6 гривны, с 1 апреля — 48 гривен.

Кроме того, бюджетные изменения предполагают, что должностной оклад работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 1 апреля до 3195 грн, с 1 июля 2024 года — до 3600 грн (сейчас этот показатель составляет 2893 гривен).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.