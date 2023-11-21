Бюджетные расходы на оборону за 2023 год достигли 1,4 триллиона — Finance.ua
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Бюджетные расходы на оборону за 2023 год достигли 1,4 триллиона

Казна и Политика
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Бюджетные расходы на оборону за 2023 год достигли 1,4 триллиона
Бюджетные расходы на оборону за 2023 год достигли 1,4 триллиона
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,39 триллиона гривен за первые 10 месяцев 2023 года или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
В октябре бюджетные расходы на оборону составили — 135,8 млрд грн., в сентябре — 141,9 млрд грн.
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На что были направлены средства:
  • денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • медицинское обеспечение;
  • другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
Расходы по сектору безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.
Напомним, депутаты готовят к регистрации большой законопроект, касающийся по мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
До 2014 года расходы на оборонный сектор Украины были катастрофически недостаточными, что и привело, собственно, к тому, что начало войны наше государство встретило фактически без боеспособных войск:

Как менялись расходы на оборону за годы независимости Украины

По материалам:
Finance.ua
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