Средства Дорожного фонда передадут в госбюджет: где будут брать деньги на дороги — Finance.ua

Средства Дорожного фонда передадут в госбюджет: где будут брать деньги на дороги Сегодня 16:48 — Казна и Политика

Средства Дорожного фонда передадут в госбюджет: где будут брать деньги на дороги

В 2024 году поступления из государственного дорожного фонда, созданного в составе спецфонда госбюджета, будут направлены в общий фонд госбюджета с целью укрепления армии и усиления обороны государства. Это закреплено изменениями в Бюджетном кодексе.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«Все средства из дорожного фонда на следующий год (94,7 млрд грн) будут перенаправлены на нужды обороны, что позволит мобилизовать все возможные внутренние ресурсы на это направление. Это не только инвестиция в победу, но и создание новых рабочих мест и поддержка экономики», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

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Соответствующий ресурс будет сформирован за счет акцизов с авто и горючего, а также других платежей, с которых финансировалось строительство и ремонт дорог.

Где возьмут деньги на дороги

При этом в следующем году дорожная отрасль продолжит получать финансирование благодаря трем ключевым источникам.

Остатки средств, источником формирования которых были доходы государственного дорожного фонда по состоянию на 1 января 2024, которые не использованы в предыдущие бюджетные периоды (2021−2023 годы), будут использоваться для обеспечения безотлагательных мер, связанных с содержанием дорог в зимний период.

Дороги, необходимые для военных нужд, будут финансироваться за счет средств из резервного фонда Правительства Украины.

Кроме того, строительство и ремонт дорог также запланировано в рамках проектов, финансируемых международными финансовыми организациями и правительствами стран-партнеров.

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