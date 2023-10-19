США планируют выделить 700 млн долл. на модернизацию украинских портов и железной дороги — Finance.ua

США планируют выделить 700 млн долл. на модернизацию украинских портов и железной дороги Сегодня 12:45

США планируют выделить около 700 млн долл. на модернизацию украинских портов, железных дорог и пунктов пропуска.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков после встречи со спецпредставителем США Пенни Прицкер.

«Нам предстоит модернизировать украинские пункты пропуска, порты и железную дорогу. Это улучшит логистику и увеличит экспортную способность. США планируют предоставить для этого почти $700 млн», — отметил он.

По словам Кубракова, также обсуждались вопросы необходимости поступления инвестиций в восстановление пострадавших в результате российских обстрелов энергетической сети и муниципальной инфраструктуры.

Кроме того, актуальными остаются вопросы разминирования и развития агросектора. «Все эти сферы должны быть готовы к частной инициативе и капиталу», — подчеркнул министр.

Он отметил также, что уже создана совместная рабочая группа для наработки модели сотрудничества для перехода к реализации конкретных проектов.

«Готов обсуждать каждый цент американской помощи и инвестиции. Уверен, что подотчетность и прозрачность процессов будут мотивировать частный сектор приобщиться к масштабным процессам восстановления», — подытожил Кубраков.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

МінПром По материалам:

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