Что предусматривает новый законопроект о мобилизации: разъяснение Минобороны — Finance.ua

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Что предусматривает новый законопроект о мобилизации: разъяснение Минобороны

Казна и Политика
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Что предусматривает новый законопроект о мобилизации: разъяснение Минобороны
Что предусматривает новый законопроект о мобилизации: разъяснение Минобороны
В Министерстве обороны дали разъяснение, что предусматривает новый закон о мобилизации и военной подготовке.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Что предусматривает законопроект № 10 449 о мобилизации и военной подготовке:

  • мобилизация предлагается от 25 до 60 лет;
  • с 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовое военное обучение;
  • от прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан;
  • вместо срочной вводится базовая военная служба сроком на 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное;
  • граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы;
  • граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.
Инфографика: Минобороны
Инфографика: Минобороны
Напомним, 30 января 2024 года Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект № 10 449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.
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7 февраля законопроект об усилении мобилизации был принят в парламенте в первом чтении. 27 февраля комитет Совета по вопросам национальной безопасности начал рассмотрение законопроекта о мобилизации ко второму чтению.
Комитет по безопасности рассмотрю уже 3518 правки. Соответственно, закон готов на 82%.
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации. В то же время была поддержана норма о запрете мужчине управлять транспортным средством, если он «не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т. д.». Кроме того, возможно, будут повышены существующие штрафы за уклонение от мобилизации.
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, ссылаясь на данные Минобороны и Минфина, сообщила, что мобилизация от 400 до 500 тыс. военнообязанных и дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники могут потребовать увеличения расходов госбюджета-2024 на сумму около 7000 млрд грн.

Законопроект о мобилизации: что приняли в первом чтении 🧐

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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