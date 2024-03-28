Что предусматривает новый законопроект о мобилизации: разъяснение Минобороны — Finance.ua

Что предусматривает новый законопроект о мобилизации: разъяснение Минобороны
В Министерстве обороны дали разъяснение, что предусматривает новый закон о мобилизации и военной подготовке.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Что предусматривает законопроект № 10 449 о мобилизации и военной подготовке:
- мобилизация предлагается от 25 до 60 лет;
- с 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовое военное обучение;
- от прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан;
- вместо срочной вводится базовая военная служба сроком на 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное;
- граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы;
- граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.
Напомним, 30 января 2024 года Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект № 10 449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.
7 февраля законопроект об усилении мобилизации был принят в парламенте в первом чтении. 27 февраля комитет Совета по вопросам национальной безопасности начал рассмотрение законопроекта о мобилизации ко второму чтению.
Комитет по безопасности рассмотрю уже 3518 правки. Соответственно, закон готов на 82%.
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации. В то же время была поддержана норма о запрете мужчине управлять транспортным средством, если он «не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки
и т. д.». Кроме того, возможно, будут повышены существующие штрафы за уклонение от мобилизации.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, ссылаясь на данные Минобороны и Минфина, сообщила, что мобилизация от 400 до 500 тыс. военнообязанных и дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники могут потребовать увеличения расходов госбюджета-2024 на сумму около 7000 млрд грн.
Законопроект о мобилизации: что приняли в первом чтении 🧐
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