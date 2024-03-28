Что предусматривает новый законопроект о мобилизации: разъяснение Минобороны — Finance.ua

Что предусматривает новый законопроект о мобилизации: разъяснение Минобороны Сегодня 10:08 — Казна и Политика

Что предусматривает новый законопроект о мобилизации: разъяснение Минобороны

В Министерстве обороны дали разъяснение, что предусматривает новый закон о мобилизации и военной подготовке.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Что предусматривает законопроект № 10 449 о мобилизации и военной подготовке:

мобилизация предлагается от 25 до 60 лет;

с 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовое военное обучение;

от прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан;

вместо срочной вводится базовая военная служба сроком на 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное;

граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы;

граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Инфографика: Минобороны

Напомним, 30 января 2024 года Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект № 10 449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

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7 февраля законопроект об усилении мобилизации был принят в парламенте в первом чтении. 27 февраля комитет Совета по вопросам национальной безопасности начал рассмотрение законопроекта о мобилизации ко второму чтению.

Комитет по безопасности рассмотрю уже 3518 правки. Соответственно, закон готов на 82%.

и т. д. ». Кроме того, возможно, будут повышены существующие штрафы за уклонение от мобилизации. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации. В то же время была поддержана норма о запрете мужчине управлять транспортным средством, если он «не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки». Кроме того, возможно, будут повышены существующие штрафы за уклонение от мобилизации.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, ссылаясь на данные Минобороны и Минфина, сообщила , что мобилизация от 400 до 500 тыс. военнообязанных и дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники могут потребовать увеличения расходов госбюджета-2024 на сумму около 7000 млрд грн.

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