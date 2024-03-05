Законопроект о мобилизации. Что говорят в комитете обороны о правках к документу — Finance.ua

Законопроект о мобилизации. Что говорят в комитете обороны о правках к документу Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Законопроект о мобилизации. Что говорят в комитете обороны о правках к документу

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки из фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз сообщила, что на этой неделе комитет приступит к рассмотрению законопроекта о мобилизации по правкам, разбитым по направлениям.

Об этом Фриз рассказала в комментарии Общественному.

По ее словам, пока ни одна правка еще не была рассмотрена. На прошлой неделе комитет определил 16 направлений относительно изменений, предлагаемых автором, принял по ним решение, и теперь готовится таблица с разбивкой правок по этим 16 направлениям.

«И на этой неделе, думаю, что завтра комитет начнет рассмотрение законопроекта по правкам, разбитым по направлениям», — пояснила Фриз.

Она добавила, что ключевые изменения будут определяться сессионным залом, потому что там могут поставить правку на подтверждение или на учет, что может коренным образом изменить предлагаемую редакцию от авторов.

Что касается направлений, то, по словам Фриз, комитет уже не поддержал как обязанность:

введение электронного кабинета для всех без исключения 18−60-летних военнообязанных резервистов и призывников,

также не поддержал блокировку счетов и ограничение выезда за границу,

а также не поддержал электронные повестки.

Что касается других предложений, то тщательно был рассмотрен вопрос о лицах с инвалидностью 1,2,3 группы. Но это уже будет более подробно решение комитета при рассмотрении поправок, какую именно редакцию будет предлагать комитет в своем решении, пояснила депутат.

Читайте также Без блокировки счетов: какие ограничения для уклонистов будут в законе о мобилизации

Что касается аспирантов, то, по словам Фриз, все аспиранты без исключения, как на бюджетной основе, так и на контракте, имеют право на получение отсрочки. Соответственно, только Минобразования вводит для всех категорий аспирантов дополнительный, единый электронный экзамен при поступлении, и будут установлены промежуточные экзамены для аспирантов, чтобы четко понимать, что люди учатся, а не уклоняются от мобилизации.

Что касается вопроса демобилизации, то, как рассказала Фриз, заседание состоится на этой неделе, чтобы принять решение комитета — редакцию, которую будет предлагать комитет залу.

«Мы со своей стороны настаиваем на том, чтобы была установлена ​​четкая дифференциация по учету этих 36 месяцев. И для тех, кто находится на нуле или в зоне боевых действий 18 месяцев, учитывать нужно один день за два. Кроме того, мы считаем необходимым убрать вопрос увольнения с военной службы по решению Ставки, потому что у нее нет такого функционала и полномочий, а значит, этот вопрос так же, как и по срочникам, нужно оставить по указу президента», — отметила Фриз.

Она пояснила, что в течение этой недели депутаты смогут пройти все необходимые правки, а соответственно дальше — политическая воля монобольшинства относительно во-первых, созыва заседания ВР, а во-вторых, включения этого законопроекта в повестку дня.

Справка Finance.ua:

26 декабря Кабмин внес в Раду законопроект «Об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы»;

президент Владимир Зеленский заявлял, что во время обсуждения вопроса о законе о мобилизации военные предложили дополнительно призвать 450−500 тысяч человек;

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении предложенный правительством обновленный законопроект о мобилизации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.