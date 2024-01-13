Отпуск «за свой счет»: что нужно знать — Finance.ua

Отпуск «за свой счет»: что нужно знать
Кроме оплачиваемых отпусков, которые являются гарантией права на отдых, трудовым законодательством предусмотрены отпуска без сохранения заработной платы, или как в народе говорят — за свой счет.
Эксперты Юридического советника ВПЛ ответили на самые распространенные вопросы об отпусках «за свой счет».
В обязательном ли порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы?
Нет. По общему правилу все зависит от категории, к которой относится работник. Согласно ст. 25 Закона «Об отпусках» так отпуск в обязательном порядке предоставляется, в частности:
- одинокой матери/отцу;
- мужу, жена которого находится в послеродовом отпуске;
- матери/отцу (в т.ч. приемному)/опекуну/деду/бабе — если ребенок в соответствии с медицинским заключением нуждается в домашнем уходе;
- работникам с инвалидностью;
- работникам, вступающим в брак;
- работающим пенсионерам;
- работникам, которые поступают или обучающимся;
- совместителям на время их пребывания в отпуске по основному месту труда
и т. п.
Всем другим работникам отпуск «за свой счет» может предоставляться с согласия работодателя, однако во время военного положения действуют отдельные особенности, о которых расскажем в п. 3
Уплачивается ли ЕСВ за работника, находящегося в отпуске без сохранения заработной платы?
В зависимости от времени пребывания в таком отпуске.
Если работник находится часть календарного месяца в отпуске без сохранения зарплаты и его доход в виде заработной платы за отработанное время не превышает размер минимальной заработной платы (с 1 января — 7 100 грн, с 1 апреля — 8 000 грн), то сумма ЕСВ рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который начисляется заработная плата, и ставки единого взноса.
Если работник находится в отпуске без сохранения заработной платы полный календарный месяц, ЕСВ не начисляется, поскольку отсутствует база начисления единого взноса.
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Особенности предоставления отпусков «за свой счет» на время военного положения
Согласно ч. 3 ст. 12 ЗУ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, тогда как в мирное время такой отпуск не может превышать 30 календарных дней в году.
Согласно ч. 4 ст. 12 этого же Закона по заявлению работника, который выехал за пределы территории Украины или получил статус ВПЛ, работодатель в обязательном порядке предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в заявлении, но не более 90 календарных дней.
В то же время напоминаем, что в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков, кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры
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