В Украине появились новые виды отпусков — Finance.ua

В Украине появились новые виды отпусков Сегодня 20:01 — Казна и Политика

В Украине появились новые виды отпусков

Верховная Рада ввела три новых вида отпусков.

За законопроект № 8313 в целом проголосовали 264 депутата при минимально необходимых 226.

В частности, вводится творческий отпуск, который предоставляется:

работникам для окончания диссертационных работ, написания монографий;

профессиональным творческим работникам учреждений культуры для подготовки и участия в творческих конкурсах, гастрольных мероприятиях и других культурно-художественных проектах.

Также может предоставляться отпуск по подготовке и участию в соревнованиях.

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Он предоставляется работникам, участвующим во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях.

На время профсоюзного обучения работникам, избранным в состав выборных профсоюзных органов предприятия, учреждения, организации, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью до 6 календарных дней с компенсацией средней заработной платы за счет профсоюзной организации, по решению которой работник направлен на профсоюзное обучение.

Продолжительность, порядок и условия предоставления творческого отпуска и отпуска для участия в соревнованиях определяются трудовым или коллективным договором.

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Українські Новини По материалам:

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