В Украине появились новые виды отпусков — Finance.ua

В Украине появились новые виды отпусков
Верховная Рада ввела три новых вида отпусков.
За законопроект № 8313 в целом проголосовали 264 депутата при минимально необходимых 226.
В частности, вводится творческий отпуск, который предоставляется:
- работникам для окончания диссертационных работ, написания монографий;
- профессиональным творческим работникам учреждений культуры для подготовки и участия в творческих конкурсах, гастрольных мероприятиях и других культурно-художественных проектах.
Также может предоставляться отпуск по подготовке и участию в соревнованиях.
Он предоставляется работникам, участвующим во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях.
На время профсоюзного обучения работникам, избранным в состав выборных профсоюзных органов предприятия, учреждения, организации, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью до 6 календарных дней с компенсацией средней заработной платы за счет профсоюзной организации, по решению которой работник направлен на профсоюзное обучение.
Продолжительность, порядок и условия предоставления творческого отпуска и отпуска для участия в соревнованиях определяются трудовым или коллективным договором.
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