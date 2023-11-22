В Украине появились новые виды отпусков — Finance.ua

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В Украине появились новые виды отпусков

Казна и Политика
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В Украине появились новые виды отпусков
В Украине появились новые виды отпусков
Верховная Рада ввела три новых вида отпусков.
За законопроект № 8313 в целом проголосовали 264 депутата при минимально необходимых 226.
В частности, вводится творческий отпуск, который предоставляется:
  • работникам для окончания диссертационных работ, написания монографий;
  • профессиональным творческим работникам учреждений культуры для подготовки и участия в творческих конкурсах, гастрольных мероприятиях и других культурно-художественных проектах.
Также может предоставляться отпуск по подготовке и участию в соревнованиях.
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Он предоставляется работникам, участвующим во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях.
На время профсоюзного обучения работникам, избранным в состав выборных профсоюзных органов предприятия, учреждения, организации, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью до 6 календарных дней с компенсацией средней заработной платы за счет профсоюзной организации, по решению которой работник направлен на профсоюзное обучение.
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Продолжительность, порядок и условия предоставления творческого отпуска и отпуска для участия в соревнованиях определяются трудовым или коллективным договором.
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По материалам:
Українські Новини
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