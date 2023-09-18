Отпуска в Украине: ТОП-5 направлений и средние цены (инфографика) — Finance.ua
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Отпуска в Украине: ТОП-5 направлений и средние цены (инфографика)

Личные финансы
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Отпуска в Украине: ТОП-5 направлений и средние цены (инфографика)
Отпуска в Украине: ТОП-5 направлений и средние цены (инфографика)
Второй год летний отдых в Украине попадает в ТОП-10 направлений в структуре продаж туроператора Join UP! и занимает там 8 строчку. Это еще раз подтверждает, что увеличение спроса на путешествия по стране — долгосрочная тенденция.

Пятерка самых популярных направлений:

  • Среди наиболее популярных направлений внутри страны безоговорочным лидером является Буковель.
  • Далее следуют Трускавец, курорты Закарпатья, Львов и окрестные места отдыха, Яремче.
  • Как видим, в пятерке исключительно локации в западных областях страны. Впрочем, на 7 строчке остается городской туризм в Одессу.
Отпуска в Украине: ТОП-5 направлений и средние цены (инфографика)
«Отдых в Украине чаще выбирают семьи с детьми. Люди едут преимущественно на 5−7 дней в западные области Украины. Среди популярных запросов: наличие бассейна и возможность взять с собой домашних питомцев. Особой категорией остается санаторный туризм, включающий лечебные процедуры. Альтернатива такому отдыху за границей будет стоить гораздо дороже, чем в Украине, даже с учетом регулярного роста цен на отечественных лечебных курортах», — комментирует региональный директор Join UP! Антон Савченко.

Сколько стоит отдых в Украине

Средний чек на путешествия по Украине ежегодно увеличивается. Это влияет не только на увеличение спроса, но и на другие факторы: повышение стоимости коммунального обслуживания, пищевых продуктов и т. д.
Отпуска в Украине: ТОП-5 направлений и средние цены (инфографика)
  • Например, гостиница 4* в Карпатах для двоих (номер Полулюкс с завтраками) в 2023 году стоила от 4500 грн/сутки, а годом ранее — 3200 грн/сутки.
  • Номер Стандарт в отеле 4* в Трускавце с трехразовым питанием для двоих в 2023 г. можно было снять за 2910 грн/сутки, тогда как в 2022 г. — за 2420 грн/сутки.
  • Цена номера Стандарт в санатории 3* в Закарпатье с трехразовым питанием и базовым лечением для двоих в 2023 г. в среднем составляла 1660 грн/сутки, а летом 2022 года — 1380 грн/сутки.
  • Что касается отдыха для ребенка, то 13 суток в летнем лагере с пятиразовым питанием уровня 4* в Карпатах в 2023 году стоили в среднем 24 700 грн. Летом прошлого года аналогичный отдых обходился в 21 164 грн.
Средний чек за семидневный автобусный тур в Карпаты для двоих с завтраками в отеле в 2023 г. составил 21 742 грн., тогда как в 2022 г. — 14 056 грн.
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По материалам:
Finance.ua
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