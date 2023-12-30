Изменения в предоставлении и использовании отпусков: закон вступил в силу — Finance.ua

Изменения в предоставлении и использовании отпусков: закон вступил в силу Сегодня 15:13 — Казна и Политика

24 декабря 2023 года вступил в силу Закон Украины от 22 ноября 2023 № 3494-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов».

Об этом пишет Кадровик.

Основные изменения, предусмотренные Законом

Перенос выходных и рабочих дней, кроме случаев, установленных КЗоТ, теперь определяется трудовым и/или коллективным договором. В случае отсутствия соответствующего положения в трудовом и/или коллективном договоре перенос выходных и рабочих дней осуществляется по приказу (распоряжению) работодателя, согласованному с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем), а в случае отсутствия первичной профсоюзной организации — со свободно избранными и уполномоченными представителями (представителем) работников. Продолжительность ежегодных дополнительных отпусков, условия и порядок их предоставления устанавливаются нормативно-правовыми актами Украины, а также трудовым и коллективным договором. Продолжительность, порядок, условия предоставления и оплаты отпуска для подготовки и участия в спортивных соревнованиях теперь определяются трудовым и/или коллективным договором.

Отпуск при рождении ребенка теперь предоставляется не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. При этом если такой отпуск предоставляется отцу ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности, то это должно подтверждаться заявлением матери ребенка и свидетельством о рождении ребенка, где указана соответствующая информация об отце ребенка. Также этот отпуск может предоставляться бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, фактически осуществляющему уход за ребенком, мать (отец) которого является одинокой матерью (одиноким отцом) также на основании заявления одинокой матери (одинокого отца) ребенка. Работникам, призванным на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период или принятым на военную службу по контракту, по их желанию и на основании заявления теперь может выплачиваться денежная компенсация за все неиспользованные ими дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы. Соответствующее заявление подается не позднее последнего дня месяца, в котором работник был освобожден от работы в связи с призывом на военную службу".

По семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, оговоренный соглашением между работником и работодателем, но отныне не более 30 календарных дней в году. На время угрозы распространения эпидемии, пандемии, необходимости самоизоляции работника в случаях, установленных законодательством, и/или при возникновении угрозы вооруженной агрессии против Украины, чрезвычайной ситуации техногенного, природного или иного характера работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы без ограничения указанного выше срока. Продолжительность такого отпуска определяется соглашением сторон. Время пребывания в этих отпусках отныне не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, предусмотренный пунктом 4 части первой статьи 9 Закона № 504. На время профсоюзного обучения работникам, избранным в состав выборных профсоюзных органов предприятия, учреждения, организации, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью до 6 календарных дней с компенсацией средней заработной платы за счет профсоюзной организации, по решению которой работник направлен на профсоюзное обучение. Работники, приступившие к работе после увольнения с военной службы в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации, теперь имеют право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней, который должен предоставляться им в обязательном порядке. При этом период пребывания в таком отпуске включается в страховой стаж работника. В случае прохождения военной службы по призыву во время мобилизации на особый период или военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период педагогическими и научно-педагогическими работниками средний заработок за ними не сохраняется.

В период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год. Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, предоставление неиспользованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения. Теперь по решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы (кроме руководящих работников учебных заведений, педагогических, научно-педагогических и научных сотрудников). В период действия военного положения предоставление работнику любого вида отпуска (кроме отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и отпуска по усыновлению ребенка) свыше ежегодного основного отпуска, по решению работодателя может производиться без сохранения заработной платы. Предоставление неиспользованных дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения. По решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы (кроме руководящих работников учебных заведений, педагогических, научно-педагогических и научных сотрудников). В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, а именно работ по производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания (заказа).

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