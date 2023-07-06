Відпустки для військових: чи може військовослужбовець виїхати за кордон — Finance.ua

Відпустки для військових: чи може військовослужбовець виїхати за кордон Сьогодні 09:11 — Особисті фінанси

Відпустки для військових: чи може військовослужбовець виїхати за кордон

Війна розлучила мільйони сімей, жінки з дітьми були змушені виїхати за кордон, значна частина з них — це дружини військовослужбовців, які боронять територіальну цілісність України. І через те, що під час воєнного стану, чоловіки призовного віку, та військові зокрема, не мають права на виїзд з держави, родини підтримують спілкування лише за допомогою телефону та відеозв'язку. Однак, сьогодні існує законна можливість виїзду за кордон для військовослужбовців під час відпустки. Розповідаємо, які обставини є підставою для виїзду та що для цього потрібно.

Відпустки військовим під час воєнного стану: зміни у законодавстві

У червні поточного року, влада України ухвалила законопроєкт, який дозволив збільшити тривалість відпустки для військових. Якщо з грудня 2022 року військовим дозволялось брати лише 10-денну відпустку раз на рік та 10 днів відпустки за сімейними обставинами, які надавалися при народженні дитини, одруженні чи смерті близького родича. То з червня 2023 року військовослужбовці можуть брати відпустку тричі на рік. Загальна тривалість такої відпустки збільшилася до 30 днів, також доступною залишилась і 10-денна відпустка за сімейними обставинами. Тобто, сумарно, армієць може взяти 40 днів відпустки на рік.

Зверніть увагу, що одночасно, у відпустці може знаходитись не більше 30% підрозділу. Тобто план відпусток формується заздалегідь, та коригується тільки у разі необхідності відпустки за сімейними обставинами з поважних причин.

Що потрібно військовому, щоб виїхати за кордон під час відпустки?

За повідомленнями Міноборони, рішення щодо виїзду військовослужбовця за кордон ухвалюється в індивідуальному порядку.

Першочергово, військовий має написати та подати рапорт на відпустку командиру військової частини. Додатково, у рапорті мають бути вказані:

дати виїзду та повернення,

місто та адреса перебування,



тип транспорту та пункт пропуску, яким буде здійснюватися виїзд з України.



Разом з рапортом військовослужбовець має надати документи, які будуть підтверджувати мету поїздки. Такими документами є свідоцтва про шлюб та народження дітей, а також посвідки про тимчасовий захист членів родини, які перебувають за кордоном. Тобто, законною підставою на виїзд — є зустріч з родиною, яка тимчасово виїхала з України.

Зазначимо, що законодавство дозволяє отримати додаткові дні до відпустки на дорогу.

На підставі наданих документів командир військової частини має ухвалити рішення щодо дозволу на виїзд військовослужбовця. У разі схвалення такої відпустки, командиром має бути оформлений наказ, який надає право на виїзд. Крім цього, дозвіл на виїзд має бути вказаний у відпускному квитку.

У разі відмови на виїзд — оскаржити рішення майже неможливо, адже важелів впливу у цій ситуації не так багато.

Документи, необхідні військовому для виїзду за кордон до родини

Для того, щоб представники прикордонних служб випустили військовослужбовця з України, необхідно зібрати наступні документи:

дійсний закордонний паспорт;

документ, що посвідчує особу військового (військовий квиток, посвідчення офіцера тощо);



відпускний квиток, в якому обов’язково мають бути вказані місце перебування військовослужбовця під час відпустки та дозвіл на виїзд від уповноваженої особи;



витяг з наказу відповідної уповноваженої особи, що прийняла рішення про надання військовому відпустки та права на виїзд.



Причини відмови у перетині кордону: чому можуть не випустити з України

Двома найпоширенішими причинами відмови у виїзді з України для військовослужбовців є:

наявність заборон на виїзд, зокрема: судових рішень, або несплачених штрафів чи аліментів;

військовий отримав дозвіл на відпустку, але у відпускному квитку та наказі не вказаний дозвіл на виїзд за кордон.



У випадку, якщо військовослужбовець отримав всі необхідні дозволи та не має інших заборон на виїзд, але його не пропусти на кордоні - рекомендується звертатися за телефонами служби довіри 445 276 363, або 1598.

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