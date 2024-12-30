Выгодный отпуск: когда лучше планировать отдых в 2025 году — Finance.ua

Выгодный отпуск: когда лучше планировать отдых в 2025 году Сегодня 13:02 — Личные финансы

Выгодный отпуск: когда лучше планировать отдых в 2025 году

В украинских реалиях трудно что-либо планировать. Но право на отпуск в течение года хоть раз пытается использовать каждый. Если хотите не просто хорошо отдохнуть, но и сберечь свой заработок, лучше планировать отпуск в правильные даты.

Специалисты портала по поиску работы robota.ua рассказали, когда лучше брать отпуск в 2025 году, чтобы он был выгодным и продуктивным.

Какие праздничные и выходные предусмотрены в 2025 году

На период действия военного положения отменены все праздничные и нерабочие дни. Но работодатель по своему усмотрению может принять решение о дополнительных выходных внутри компании.

Праздничные дни в 2025 году:

1 января 2025 (среда) — Новый год.

8 марта 2025 (суббота) — Международный женский день.

20 апреля 2025 (воскресенье) — Пасха.

1 мая 2025 (четверг) — День труда.

8 мая 2025 года (четверг) — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

8 июня 2025 (воскресенье) — Троица.

28 июня 2025 года (суббота) — День Конституции Украины.

15 июля 2025 года (вторник) — День Украинской Государственности.

24 августа 2025 (воскресенье) — День Независимости Украины.

1 октября 2025 (среда) — День защитников и защитниц Украины.

25 декабря 2025 (четверг) — Рождество Христово.

Также ранее предполагалось перенесение нерабочих дней, которые приходились на выходной. В 2025 году это могут быть:

10 марта (понедельник), после Международного женского дня;

21 апреля (понедельник), после Пасхи;

9 июня (понедельник), после Троицы;

30 июня (понедельник), после Дня Конституции;

25 августа (понедельник), после Дня Независимости.

Если в 2025 году будет продолжено военное положение, то все дополнительные выходные останутся только по усмотрению работодателя. Некоторые компании предоставляют выходные только, например, на Новый год, Пасху и Рождество, другие дают возможность дополнительно отдохнуть в другие праздничные даты, а некоторые вообще не вводят дополнительные выходные, не предусмотренные законодательством в таких условиях.

Когда лучше брать отпуск в 2025 году

Чем меньше выходных и праздничных дней в месяце, тем дороже стоит рабочий день. Эксперты советуют — если вы хотите взять отпуск так, чтобы зарплата вышла больше, сосредоточьтесь на месяцах, в которых наибольшее количество рабочих дней.

В 2025 году, если будет действовать военное положение и в вашей компании не будут введены дополнительные выходные на государственные праздники, такими месяцами будут июль и октябрь, в которых 23 рабочих дня. Также выгодно брать отпуск в сентябре (22 рабочих дня) и апреле (22) рабочих дня в том случае, если работодатель не вводит дополнительный выходной после Пасхи).

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Но если вам важнее сохранить дни отпуска, а не получить больше отпускных, лучше брать отпуск в период дополнительных выходных. К примеру, если в вашей компании вводят дополнительный выходной после Пасхи (21 апреля), то взяв отпуск на 4 дня (с 22 по 25 апреля), вы получите полноценный отдых продолжительностью 9 дней (19−27 апреля).

Что еще нужно учесть при планировании отпуска

Чтобы получить больше отпускных, учитывайте свой отпуск и выходные дни. Если в заявлении вы укажете только дни с понедельника по пятницу, то вам не посчитают субботу и воскресенье, а вот если укажете все семь дней — зарплата будет больше.

Отпускные — это не заработная плата. Ведь ее выплачивают вам за рабочие дни, а отпускные — за календарные. Чтобы узнать приблизительный размер выплаты, разделите свою зарплату на 29,3 (это среднее количество дней в месяце), итоговую сумму умножьте на количество дней отпуска — получите размер отпускных.

У каждого работника есть и свои факторы, учитывая которые, вы можете получить идеальный отпуск в 2025 году.

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