Как вернуться в рабочий ритм после отпуска: полезные рекомендации — Finance.ua

Как вернуться в рабочий ритм после отпуска: полезные рекомендации Сегодня 17:39 — Личные финансы

Как вернуться в рабочий ритм после отпуска: полезные рекомендации

Сезон отпусков и каникул подходит к концу, а значит, всем снова нужно погружаться в работу и бытовые заботы. Даже если летом вы не были в отпуске, многие бизнес-процессы тормозятся, в некоторых сферах приходит «несезон», поэтому работы у вас, скорее всего, было меньше. Так что ворваться в безумный рабочий ритм после летней размеренной жизни может быть непросто.

Если чувствуете апатию к работе после возвращения из отпуска, не упрекайте себя за это. Примите это состояние, ведь оно вполне нормальное, и постепенно возвращайтесь к привычному ритму.

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Оставьте дни для адаптации

Планируйте дни отпуска так, чтобы не пришлось выходить на работу сразу после его завершения. Хорошо, если у вас есть несколько дней для адаптации, чтобы настроиться на работу и решить накопившиеся после отдыха дела.

Если вы не брали отпуск, проведите выходные перед выходом на работу в релаксе. Насладитесь тем, что любите: уезжайте за город или просто отдохните дома. Главное, чтобы у вас было время на себя и настроиться на активный ритм.

Планируйте

Не стоит хвататься за все дела по возвращении из отпуска. Ведь их может накопиться слишком много, а вам нужно время, чтобы снова в них окунуться. Поэтому лучшее, что вы можете сделать в начале рабочей недели после отпуска — начать планировать. Начните с менее важных дел и постепенно увеличивайте свою нагрузку.

Не стоит ставить все дела на первый рабочий день — распределите их равномерно на всю неделю.

Мотивация и вознаграждение

Если совсем нет сил к работе, старайтесь себя мотивировать. Для начала вспомните, за что вы любите свою работу и какое удовольствие она вам доставляет. Также не забывайте хвалить себя за выполненные задачи, а за самые трудные — вознаграждайте. Купите себе книгу, которую уже давно хотели прочитать, или пойдите в кино — вы точно заслуживаете этого после рабочего дня. Такие небольшие шаги способны вернуть вдохновение к работе, которого так не хватает в первые дни после отпуска.

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Отдыхайте

Ошибочно считать, что вы можете отдохнуть только в отпуске. Во время бешеного рабочего ритма делайте перерывы.

Короткие перерывы во время рабочего дня позволяют организму перезагрузиться и с новыми силами погрузиться в рабочие задачи.

Также важно не работать вечером и в выходные. Оставьте это время для отдыха и восстановления сил.

Интегрируйте полезные привычки

Гораздо легче войдете в рабочий ритм, если будете высыпаться и правильно питаться. Но все полезные привычки важно интегрировать постепенно, чтобы организм не получил двойного стресса.

Еще во время отпуска ложитесь спать раньше, это сделает возвращение на работу не столь трудным. Откажитесь от вредных привычек в питании и не ешьте на ночь. Если есть силы и это дарит вам заряд энергии, добавьте в свою жизнь спорт. Он поможет оставаться в тонусе, настроит производительность и улучшит настроение.

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