Какие компании чаще всего задерживают зарплаты работникам (инфография) — Finance.ua

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Какие компании чаще всего задерживают зарплаты работникам (инфография)

Личные финансы
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Какие компании чаще всего задерживают зарплаты работникам (инфография)
Какие компании чаще всего задерживают зарплаты работникам (инфография)
Более 34 тыс. долгов по зарплате было зарегистрировано по состоянию на 6 августа 2024 г., по данным Министерства юстиции. Должниками оказались около 2 тыс. компаний. Больше всего таких бизнесов в Сумской области.
Статистикой по зарплатной задолженности по Украине поделился Опендатабот.

Динамика задолженности по зарплатам

Больше всего производств по долгам по зарплате было зарегистрировано в 2021 году — 6,3 тыс. После начала полномасштабного вторжения новых производств стало меньше на 29%. В прошлом году их количество начало расти: +6.6% за год. В этом году предприятия уже задолжали сотрудникам на 7.1% больше, чем за весь прошлый год.
Какие компании чаще всего задерживают зарплаты работникам (инфография)
В общей сложности насчитывается 1 872 компании, которые задолжали зарплату работникам. Больше всего таких работодателей оказалось на Сумщине — 5,6 тыс. производств или 16.4% от общего количества. Дальше следует Киев с показателем в 3,4 тыс. долгов по зарплате (9.8%). Тройку замыкает Днепропетровщина — 2,2 тыс. или 6.6%.
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Какие компании чаще всего задерживают зарплаты работникам (инфография)
Следует отметить, что в почти 3 тысячах производств регион не определен.

Какие компании имеют наибольшие долги перед работниками

Среди организационно-правовых форм (ОПФ) крупнейшими должниками являются госпредприятия и акционерные общества — более 11 и 9 тыс. производств или 33.8% и 28.8% от всех долгов соответственно. На третьем месте ООО — 4,9 тыс. или 14.2%. На дочерние и коммунальные предприятия приходится 12,5% и 4,3% всех долгов.
Какие компании чаще всего задерживают зарплаты работникам (инфография)
Стоит отметить, что на дочерние предприятия Облавтодора в целом приходится 9.7% от общего количества долгов по зарплатам: 3,3 тыс. производств. Больше задолжали своим работникам только в Сумском машиностроительном научно-производственном объединении — 4,071 производства или 11.8% от общего количества.
Наиболее злостными должниками среди украинских компаний являются:
  • Сумское машиностроительное научно-производственное объединение — 4071 производство
  • Полтавский облавтодор — 1079 производств
  • Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения — 1038 производств
  • Сумское машиностроительное научно-производственное объединение — инжиниринг — 892 производства
  • Энергосталь — 876 производств
  • Запорожгражданпроект — 610 производств
  • Ровенский автомобильный ремонтный завод — 508 производств
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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