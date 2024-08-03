С начала большой войны в Украине на треть возросло количество долгов по коммуналке — Опендатабот
По состоянию на июль в Украине насчитывается 701 тысяча производств по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги. С начала полномасштабной войны количество долгов выросло на 37%.
Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Единого реестра должников.
В конце 2023 года в Едином реестре должников насчитывалось 659 684 долга по коммуналке. За полгода их количество выросло на 6,3% и достигло 701 051.
Больше всего должников проживает в Днепропетровской области — более 100 тысяч производств или 14,3% от общего количества. Далее по рейтингу Харьковская и Донецкая области — 94,8 тысячи и 79,7 тысячи соответственно.
36,9% всех долгов составляет неуплата за отопление — 258,8 тысячи. На втором со значительным отрывом оказались долги за водоснабжение — 18,6%, или 130,2 тысячи. А замыкают тройку долги за свет — 67,9 тысячи, или 9,7%.
За какие еще коммунальные услуги задолжали украинцы:
- жилищное обслуживание — 67 100, или 9,6%;
- газоснабжение — 59 700, или 8,5%;
- вывоз отходов — 7 600, или 1,1%.
Еще в 15,6% случаев определить сферу взыскателя не удалось. Это примерно 109 тысяч долгов.
С начала полномасштабной войны в Украине действовал мораторий на принудительное взыскание и отключение от сетей должников по коммуналке.
В 2024 году этот мораторий был отменен. В настоящее время ограничение действует только в случае, если жилище потребителя было повреждено в результате военных (боевых) действий.
Справка Finance.ua:
- жители Киева, имеющие задолженность за коммунальные услуги, могут оформить договор реструктуризации для поэтапной выплаты долга и избежать штрафных санкций. Как это сделать, рассказали здесь;
- общий долг киевлян за потребленные услуги горячего водоснабжения и отопления составляет более 6,2 млрд грн, а за услуги поставки холодной воды и водоотвода — около 1,2 млрд грн.
- по словам экспертов, последствия хронической неуплаты особенно критичны для работы предприятий в условиях энергодефицита.
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