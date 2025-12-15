Кандидаты в водители сдают теоретические экзамены лучше, чем практические: как улучшить результаты Сегодня 07:03 — Личные финансы

Кандидаты в водители сдают теоретические экзамены лучше, чем практические: как улучшить результаты

С начала 2025 года в сервисных центрах МВД провели 597 391 теоретический экзамен. Из них 23% были успешно сданы с первой попытки. Практических экзаменов за это время сдали 742 140, и только 18% кандидатов в водители справились с первого раза.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Как подготовиться к теоретическому экзамену

Первый этап получения водительского удостоверения — это сдача теоретического экзамена в сервисном центре МВД. Кандидаты могут выбрать способ подготовки:

самостоятельное обучение по Типовой учебной программе;

подготовку в аккредитованной автошколе, список которых доступен на сайте Главного сервисного центра МВД.

Все больше будущих водителей выбирают самостоятельное изучение правил. С начала 2025 года после самоподготовки принято 251 373 теоретических экзамена, почти четверть из них сданы с первой попытки.

Во время обучения рекомендуют использовать официальную литературу, начинать с Правил дорожного движения и систематически изучать материал.

Полезные советы для подготовки к теории:

изучать ПДД ежедневно;

обозначать сложные вопросы;

повторять темы по блокам: знаки, разметка, маневрирование;

анализировать ошибки;

обращать внимание на дорожные знаки во время прогулок;

рассматривать реальные дорожные ситуации.

Подготовка к практическому экзамену

После успешной теории кандидат в водители может начать обучение в аккредитованном заведении. Минимальная продолжительность практической подготовки составляет 40 часов для авто с механической коробкой и 38 часов для авто с автоматической.

Если этого времени недостаточно, следует:

пройти дополнительные уроки с инструктором;

тренироваться в разных условиях движения, в том числе в часы пик;

осваивать сложные маршруты и перекрестки;

отрабатывать маневры до автоматизма.

На сайте ГСЦ МВД можно ознакомиться с маршрутами , по которым принимают практические экзамены в сервисных центрах МВД.

«Успешность сдачи экзамена в сервисном центре МВД зависит не только от знаний и практических навыков, но и от психологического равновесия и эмоциональной стойкости. Поэтому следует избегать стресса, при необходимости повторить ПДД и пройти дополнительные занятия по управлению транспортным средством», — отмечают в МВД.

На сдачу экзаменов нужно предварительно записаться. Это можно сделать онлайн через Е-запись на сайте Главного сервисного центра МВД или мобильное приложение «Е-запись».

