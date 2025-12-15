0 800 307 555
ру
Кандидаты в водители сдают теоретические экзамены лучше, чем практические: как улучшить результаты

Личные финансы
1
С начала 2025 года в сервисных центрах МВД провели 597 391 теоретический экзамен. Из них 23% были успешно сданы с первой попытки. Практических экзаменов за это время сдали 742 140, и только 18% кандидатов в водители справились с первого раза.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Как подготовиться к теоретическому экзамену

Первый этап получения водительского удостоверения — это сдача теоретического экзамена в сервисном центре МВД. Кандидаты могут выбрать способ подготовки:
  • самостоятельное обучение по Типовой учебной программе;
  • подготовку в аккредитованной автошколе, список которых доступен на сайте Главного сервисного центра МВД.
Все больше будущих водителей выбирают самостоятельное изучение правил. С начала 2025 года после самоподготовки принято 251 373 теоретических экзамена, почти четверть из них сданы с первой попытки.
Инфографика: hsc.gov.ua
Во время обучения рекомендуют использовать официальную литературу, начинать с Правил дорожного движения и систематически изучать материал.
Полезные советы для подготовки к теории:
  • изучать ПДД ежедневно;
  • обозначать сложные вопросы;
  • повторять темы по блокам: знаки, разметка, маневрирование;
  • анализировать ошибки;
  • обращать внимание на дорожные знаки во время прогулок;
  • рассматривать реальные дорожные ситуации.
Инфографика: hsc.gov.ua
Подготовка к практическому экзамену

После успешной теории кандидат в водители может начать обучение в аккредитованном заведении. Минимальная продолжительность практической подготовки составляет 40 часов для авто с механической коробкой и 38 часов для авто с автоматической.
Если этого времени недостаточно, следует:
  • пройти дополнительные уроки с инструктором;
  • тренироваться в разных условиях движения, в том числе в часы пик;
  • осваивать сложные маршруты и перекрестки;
  • отрабатывать маневры до автоматизма.
Инфографика: hsc.gov.ua
На сайте ГСЦ МВД можно ознакомиться с маршрутами, по которым принимают практические экзамены в сервисных центрах МВД.
«Успешность сдачи экзамена в сервисном центре МВД зависит не только от знаний и практических навыков, но и от психологического равновесия и эмоциональной стойкости. Поэтому следует избегать стресса, при необходимости повторить ПДД и пройти дополнительные занятия по управлению транспортным средством», — отмечают в МВД.
На сдачу экзаменов нужно предварительно записаться. Это можно сделать онлайн через Е-запись на сайте Главного сервисного центра МВД или мобильное приложение «Е-запись».
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
