Какие права и обязанности партнеров в гражданском браке — Finance.ua

Какие права и обязанности партнеров в гражданском браке Сегодня 14:36 — Личные финансы

Какие права и обязанности партнеров в гражданском браке

Поскольку гражданский брак не зарегистрирован в установленном законом порядке, его участники не приобретают автоматически все права и обязанности, предусмотренные для супругов.

Обо всех деталях рассказали в Минюсте.

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Однако в отдельных случаях действующее законодательство предусматривает возможность признания определенных прав, если будет доказан факт совместного проживания, ведения совместного хозяйства и другие обстоятельства.

Право

Право на совместную собственность. Согласно статье 74 Семейного кодекса Украины, имущество, приобретенное во время совместного проживания, может признаваться общей совместной собственностью, если будет доказано, что оно приобретено за общие средства.

Право на участие в воспитании ребенка. Родители, независимо от факта регистрации брака, имеют одинаковые права и обязанности по отношению к своему ребенку. Это включает право на участие в воспитании, общении, выборе места жительства ребенка и т. д.

Право на алименты на ребенка. Несмотря на отсутствие обязательств по уплате алиметов в гражданском браке, один из родителей может обратиться в суд для их взыскания.

Право на наследование. Партнер в гражданском браке не входит в круг наследников первой очереди, поэтому может наследоваться только при наличии завещания или как наследник четвертой очереди, если проживал с умершим одной семьей не менее пяти лет, и при отсутствии наследников предыдущих очередей.

Обязанности

Содержание ребенка. Обязанность по материальному обеспечению ребенка возлагается на обоих родителей независимо от формы брака. Это подразумевает предоставление средств на питание, одежду, лечение, образование и т. д.

Ведение совместного хозяйства. Хотя это не закреплено законодательно как долг, партнеры обычно вместе несут расходы на быт и жилье. В случае прекращения отношений могут возникать споры по поводу компенсации расходов или распределения совместно приобретенного имущества.

Нравственная и этическая ответственность. Несмотря на отсутствие юридических норм, прямо регламентирующих моральные обязанности в гражданском браке, принципы взаимоуважения, поддержки и ответственного отношения могут приобретать значение в отдельных семейных спорах — в частности, как дополнительные обстоятельства, характеризующие поведение сторон.

Доказывание гражданского брака в суде

Доказывание факта совместного проживания в судебном порядке является необходимой мерой, если речь идет о разрешении имущественных споров или установлении алиментных обязательств.

Важными доказательствами гражданского брака являются:

свидетельские показания;

свидетельство о рождении общего ребенка;

справки с места жительства;

выписки из домовых книг о регистрации или вселении;

доказательства совместного приобретения имущества (чеки, квитанции, счета и т. п. );

); общие фотографии, в том числе с совместного отдыха или с родителями;

справки жилищных организаций и сельских советов о совместном проживании.

церковные документы о прохождении обряда венчания;

письма личного и делового характера;

заявления, анкеты, переписки, из которых усматривается, что мужчина и женщина считали себя супругами и заботились друг о друге.

Партнерам, выбирающим сожительство без официальной регистрации, следует осознавать риски и заранее принимать меры по защите своих прав. В частности, заключать соответствующие договоренности, оформлять документы, вести учет совместного имущества.

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