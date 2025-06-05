Порядок пользования общим имуществом (объяснение Минюста) — Finance.ua

Порядок пользования общим имуществом (объяснение Минюста) Сегодня 14:06 — Личные финансы

Порядок пользования общим имуществом (объяснение Минюста)

У украинцев часто возникают проблемы при осуществлении права общей собственности.

Об этом пишет Минюст

Это касается не только раздела общего имущества (в частности, в случае расторжения брака, наследования или обретения права собственности по договору дарения и т. п. ), но и при совместном владении и пользовании соответствующим имуществом.

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Следует обратить внимание на договор о порядке владения и пользования общим имуществом.

Возможность заключения такого договора предусмотрена положениями гражданского и семейного законодательства.

Имущество, имеющееся в собственности двух или более лиц (совладельцев), принадлежит им на праве общей собственности (общее имущество).

Имущество может принадлежать лицам на праве общей долевой или на праве общей совместной собственности.

Право общей долевой собственности осуществляется совладельцами по их согласию. Совладельцы могут договориться о порядке владения и пользования имуществом, являющимся их общей долевой собственностью.

Какие права

Каждый из совладельцев имеет право на предоставление ему во владение и пользование той части общего имущества в натуре, которая соответствует его доле в праве общей долевой собственности.

Но в случае невозможности этого он имеет право требовать от других совладельцев, владеющих и пользующихся общим имуществом, соответствующей материальной компенсации.

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Кроме того, предусмотрено, что супруги имеют право договориться между собой о порядке пользования имуществом, принадлежащим ему на праве общей совместной собственности.

Порядком установлено, что такой договор может быть как самостоятельным, так и выступать частью договора об отчуждении доли.

Форма договора

Настоящий договор может быть заключен в любой форме, если требования по форме договора не установлены законом.

Следовательно, поскольку действующее законодательство не определяет отдельных требований относительно формы договора о порядке владения и пользования общим имуществом, при его заключении должны быть учтены общие положения гражданского законодательства относительно формы сделок (договоров).

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Владение и пользование земельным участком

Здесь законодательство устанавливает обязательность письменной формы и нотариального удостоверения договора (статья 88 Земельного кодекса Украины).

условием его нотариального удостоверения является предоставление письменного согласия совладельцами, не участвующими в договоре. Больше деталей Если договор заключается не между всеми совладельцами, обязательнымявляется предоставление письменного согласия совладельцами, не участвующими в договоре. Больше деталей здесь.

Напомним, мы недавно писали, что делать, если вам грозят забрать имущество. В период действия в Украине «военного, чрезвычайного положения и в тридцатидневный срок после его прекращения или отмены в отношении недвижимого имущества (недвижимости), которое принадлежит физическим лицам и находится в ипотеке по потребительским кредитам, запрещено отчуждение таких объектов (продажа, передача в собственность ипотекодержателю и т. п. ) и выселение жильцов из жилых домов и помещений, переданных в ипотеку, в отношении которых есть судебное решение об обращении взыскания на такие объекты». Читайте больше деталей ниже:

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