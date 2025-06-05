Порядок пользования общим имуществом (объяснение Минюста) — Finance.ua
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Порядок пользования общим имуществом (объяснение Минюста)

Личные финансы
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Порядок пользования общим имуществом (объяснение Минюста)
Порядок пользования общим имуществом (объяснение Минюста)
У украинцев часто возникают проблемы при осуществлении права общей собственности.
Об этом пишет Минюст.
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Это касается не только раздела общего имущества (в частности, в случае расторжения брака, наследования или обретения права собственности по договору дарения и т. п.), но и при совместном владении и пользовании соответствующим имуществом.
Эффективные способы защиты прав и интересов владельцев имущества
Следует обратить внимание на договор о порядке владения и пользования общим имуществом.
Возможность заключения такого договора предусмотрена положениями гражданского и семейного законодательства.
  • Имущество, имеющееся в собственности двух или более лиц (совладельцев), принадлежит им на праве общей собственности (общее имущество).
  • Имущество может принадлежать лицам на праве общей долевой или на праве общей совместной собственности.
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Право общей долевой собственности осуществляется совладельцами по их согласию. Совладельцы могут договориться о порядке владения и пользования имуществом, являющимся их общей долевой собственностью.

Какие права

Каждый из совладельцев имеет право на предоставление ему во владение и пользование той части общего имущества в натуре, которая соответствует его доле в праве общей долевой собственности.
Но в случае невозможности этого он имеет право требовать от других совладельцев, владеющих и пользующихся общим имуществом, соответствующей материальной компенсации.
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Кроме того, предусмотрено, что супруги имеют право договориться между собой о порядке пользования имуществом, принадлежащим ему на праве общей совместной собственности.
Порядком установлено, что такой договор может быть как самостоятельным, так и выступать частью договора об отчуждении доли.
Форма договора
Настоящий договор может быть заключен в любой форме, если требования по форме договора не установлены законом.
Следовательно, поскольку действующее законодательство не определяет отдельных требований относительно формы договора о порядке владения и пользования общим имуществом, при его заключении должны быть учтены общие положения гражданского законодательства относительно формы сделок (договоров).
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Здесь законодательство устанавливает обязательность письменной формы и нотариального удостоверения договора (статья 88 Земельного кодекса Украины).
Если договор заключается не между всеми совладельцами, обязательным условием его нотариального удостоверения является предоставление письменного согласия совладельцами, не участвующими в договоре. Больше деталей здесь.
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Напомним, мы недавно писали, что делать, если вам грозят забрать имущество. В период действия в Украине «военного, чрезвычайного положения и в тридцатидневный срок после его прекращения или отмены в отношении недвижимого имущества (недвижимости), которое принадлежит физическим лицам и находится в ипотеке по потребительским кредитам, запрещено отчуждение таких объектов (продажа, передача в собственность ипотекодержателю и т. п.) и выселение жильцов из жилых домов и помещений, переданных в ипотеку, в отношении которых есть судебное решение об обращении взыскания на такие объекты». Читайте больше деталей ниже:

Что у вас могут (а что нет) забрать за долги

По материалам:
Finance.ua
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