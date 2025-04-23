Что делать, если угрожают забрать имущество: какое право кредиторов на изъятие недвижимости — Finance.ua

Что делать, если угрожают забрать имущество: какое право кредиторов на изъятие недвижимости Сегодня 09:00 — Личные финансы

Что делать, если угрожают забрать имущество: какое право кредиторов на изъятие недвижимости

Существенное ограничение обращения взыскания на недвижимость вносит война. Положения ЗУ «О правовом режиме военного положения» и ЗУ «Об ипотеке», в частности, пункт 5−2 «Заключительных положений» этого закона, существенно ограничили право кредиторов на изъятие недвижимого имущества.

Об этом говорится в статье:

В период действия в Украине «военного, чрезвычайного положения и в тридцатидневный срок после его прекращения или отмены в отношении недвижимого имущества (недвижимости), которое принадлежит физическим лицам и находится в ипотеке по потребительским кредитам, запрещено отчуждение таких объектов (продажа, передача в собственность ипотекодержателю и т. п. ) и ипотеку, в отношении которых есть судебное решение об обращении взыскания на такие объекты».

Важно понимать, что здесь речь не о какой-либо недвижимости должника, находящейся в ипотеке, а только о той, которая была передана в ипотеку по кредитным договорам, заключенным до 17 марта 2022 года.

То есть, если человек взял кредит на жилье после этой даты, кредиторы могут инициировать изъятие недвижимости за долги. Здесь также важный нюанс — речь именно об ипотечном кредите, если должник брал кредит на другие цели, то мораторий на реализацию имущества не действует.

Правовой режим военного положения также предусматривает запрет на изъятие и продажу жилья, если оно или его владелец находятся на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий.

Кроме того, в период действия военного положения в Украине прекращается обращение взыскания на пенсию, стипендию. Но важно понимать: это не касается решений о взыскании алиментов, о возмещении ущерба, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или смертью в результате уголовного правонарушения, и решений, должниками по которым являются граждане российской федерации.

Что делать, если вам угрожают забрать имущество

Как видим, законодатель защитил, или хотя попытался защитить граждан от произвольного и неадекватного изъятия имущества за долги.

Если у вас есть «Дія», то в большинстве случаев о чем-то подобном вы узнаете довольно оперативно. По крайней мере, так говорит теория. В других случаях следует периодически проверять себя в соответствующих реестрах.

Прежде всего, это Единый реестр должников и Автоматизированная система исполнительных производств, которыми ведает Минюст. Пока их работа не возобновлена, несмотря на заверения чиновников, однако будем надеяться, что когда-то они заработают, поэтому не ленитесь периодически туда заглядывать, процедура проверки очень проста.

То же можно делать и через портал Опендатабот, однако и здесь услуга пока недоступна после масштабной кибератаки россиян на государственные реестры Украины.

Также в современной Украине не исключена ситуация, когда о том, что имущество арестовано, вы узнаете простым и неприятным способом — в один момент окажется, что ваши банковские счета заблокированы или в дверь к вам постучат исполнители с постановлениями об аресте и изъятии имущества.

Впрочем, каким образом вы бы ни узнали об аресте имущества и наличии исполнительных производств, рекомендуем не паниковать и обратиться за помощью к квалифицированному юристу. Он сможет проанализировать законность требований кредиторов, особенно в части обращения этих требований на имущество

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