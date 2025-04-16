Имущество в налоговом залоге: нужно ли разрешение налоговиков на его отчуждение — Finance.ua
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Имущество в налоговом залоге: нужно ли разрешение налоговиков на его отчуждение

Личные финансы
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Имущество в налоговом залоге: нужно ли разрешение налоговиков на его отчуждение
Имущество в налоговом залоге: нужно ли разрешение налоговиков на его отчуждение
Налоговая служба в Полтавской области сообщает, нужно ли разрешение налоговиков на отчуждение имущества, которое находится в налоговом залоге.
Налогоплательщик может отчуждать имущество, находящееся в налоговом залоге, только с согласия контролирующего органа, а также в случае, если контролирующий орган в течение десяти дней с момента получения от налогоплательщика соответствующего обращения не дал ответа по поводу предоставления (непредоставления) согласия.
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В случае если в налоговом залоге находится только готовая продукция, товары и товарные запасы, налогоплательщик может отчуждать такое имущество без согласия контролирующего органа по ценам не меньше обычных.
Денежные средства от такого отчуждения должны быть направлены в полном объеме для выплаты заработной платы, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и/или погашение налогового долга.
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Согласно пункту 92.4 статьи 92 Налогового кодекса № 2755-VI, не требуется согласие контролирующего органа на отчуждение в процессе приватизации государственного или коммунального имущества в составе единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия, если договором купли-продажи объекта приватизации предусмотрено обязательство покупателя по погашению в полном объеме суммы налогового долга, в связи с которым возникло право налогового залога, не позднее шести календарных месяцев с даты перехода права собственности на объект приватизации.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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