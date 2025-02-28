Как рассчитывается сумма налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка — Finance.ua

Как рассчитывается сумма налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка Сегодня 11:00 — Личные финансы

Как рассчитывается сумма налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка

Налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, для физических лиц рассчитывается налоговым органом по месту регистрации собственника.

Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

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Сумма налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, рассчитывается для физических лиц по следующему принципу:

Если у плательщика есть квартира, то на ее площадь будет снижено 60 кв. м. Это означает, что только площадь более 60 кв. м. будет облагаться налогом.

Если есть жилой дом, то с площади будет снижено 120 кв. м.

Если есть и квартира, и дом, то общая площадь обоих объектов уменьшается на 180 кв. м (это максимальная скидка).

Налог на недвижимость рассчитывается только с той части площади, которая превышает соответствующие лимиты.

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Относительно количества объектов недвижимости в собственности:

Если есть один объект жилой недвижимости (одна квартира или один дом), то налог рассчитывается на основе площади, уменьшенной на 60 кв. м для квартиры или 120 кв. м для дома, и применяется соответствующая ставка налога.

Если есть несколько объектов одного типа (например, несколько квартир или несколько домов), то начисление налога осуществляется на основе суммарной площади всех этих объектов, уменьшенной в соответствии с лимитом площади для каждого типа.

Если есть объекты разных типов (квартира и дом), то расчет налога производится на основе суммарной площади всех этих объектов, уменьшенной на общий лимит площади для комбинации квартир и домов.

Если есть несколько объектов недвижимости, то налог распределяется между ними пропорционально площади каждого объекта.

Таким образом, сумма налога на недвижимость будет зависеть от количества и типа ваших объектов и их общей площади после применения скидок.

Кроме того:

Если в собственности налогоплательщика есть квартира более 300 кв. м или дом более 500 кв. м, налог на такую ​​недвижимость увеличивается на 25,000 грн в год за каждый такой объект.

Налоговые органы направляют налогоплательщикам уведомления о сумме налога до 1 июля следующего года. Это сообщение содержит детальный расчет налога и реквизиты для уплаты, а также информацию об адресе, площади объекта и льготах, если они есть.

Если налогоплательщик приобретает новый объект недвижимости, налог уплачивается с месяца, когда он стал владельцем этого объекта.

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