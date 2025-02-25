Какие цены на однокомнатные квартиры во Львове (инфографика) — Finance.ua

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Какие цены на однокомнатные квартиры во Львове (инфографика)

Недвижимость
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Какие цены на однокомнатные квартиры во Львове (инфографика)
Какие цены на однокомнатные квартиры во Львове (инфографика)
Как свидетельствуют статистические данные платформы ЛУН, цены на квартиры во Львове остаются самыми высокими среди всех западных городов.
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Районы

На вторичке Львова самые дешевые квартиры следует искать в Галицком и Железнодорожном районах. Там можно купить 1-комнатную квартиру по цене 62 тыс-63 тыс. долларов.
Какие цены на однокомнатные квартиры во Львове (инфографика)
Самый дорогой район — Сыховский, здесь можно купить квартиру от 81 тыс. долл. Далее следует Франковский — 85 тысяч долларов.
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Ранее говорилось, что цены на жилье выросли по итогам 2024 года на 15%, ускорив рост по сравнению с 2023 годом, когда показатель составлял 12,8%.
По данным Госстата, вторичка в среднем подорожала на 11,6%, что на 4 п. п. ниже показателя 2023 года. Однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали на 11,5%, двухкомнатные — на 11,9%, трехкомнатные — на 11,5%.
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Напомним, с начала войны во всех западных городах существенно выросли цены на жилье. Особенно это заметно относительно Ужгорода и Черновцов, где рынок раньше был значительно меньше объемов.
«Все три города (Ужгород, Черновцы, Львов) продемонстрировали заметный рост средневзвешенных цен за два года войны: Львов на 40%, Ужгород — на 39%, а Черновцы — на 37%. До войны соперничать со Львовом ни Ужгород, ни Черновцы не могли. А сейчас это отдельные активно развивающиеся региональные рынки», — говорит эксперт по недвижимости Виктория Берещак.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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