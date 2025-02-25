Какие цены на однокомнатные квартиры во Львове (инфографика) — Finance.ua

Какие цены на однокомнатные квартиры во Львове (инфографика) Сегодня 09:03 — Недвижимость

Какие цены на однокомнатные квартиры во Львове (инфографика)

самыми высокими среди всех западных городов. Как свидетельствуют статистические данные платформы ЛУН , цены на квартиры во Львове остаютсясреди всех западных городов.

Районы

На вторичке Львова самые дешевые квартиры следует искать в Галицком и Железнодорожном районах. Там можно купить 1-комнатную квартиру по цене 62 тыс-63 тыс. долларов.

Самый дорогой район — Сыховский, здесь можно купить квартиру от 81 тыс. долл. Далее следует Франковский — 85 тысяч долларов.

Ранее говорилось, что цены на жилье выросли по итогам 2024 года на 15%, ускорив рост по сравнению с 2023 годом, когда показатель составлял 12,8%.

По данным Госстата, вторичка в среднем подорожала на 11,6%, что на 4 п. п. ниже показателя 2023 года. Однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали на 11,5%, двухкомнатные — на 11,9%, трехкомнатные — на 11,5%.

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Напомним, с начала войны во всех западных городах существенно выросли цены на жилье. Особенно это заметно относительно Ужгорода и Черновцов, где рынок раньше был значительно меньше объемов.

«Все три города (Ужгород, Черновцы, Львов) продемонстрировали заметный рост средневзвешенных цен за два года войны: Львов на 40%, Ужгород — на 39%, а Черновцы — на 37%. До войны соперничать со Львовом ни Ужгород, ни Черновцы не могли. А сейчас это отдельные активно развивающиеся региональные рынки», — говорит эксперт по недвижимости Виктория Берещак.

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