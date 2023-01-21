Сколько квартир сдали в эксплуатацию во Львовской области — Finance.ua

Сколько квартир сдали в эксплуатацию во Львовской области Сегодня 13:11 — Недвижимость

С января по сентябрь 2022 года во Львовской области принято в эксплуатацию 482 тысячи квадратных метров нового жилья или 5 900 квартир. Как отмечает Главное управление статистики во Львовской области, это на 51,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Доля области в общегосударственном введении жилья в январе-сентябре 2022 года составила 10%. По объему принятого жилья Львовщина заняла четвертое место среди прочих регионов.

Как распределились показатели

В многоквартирных домах сдано в эксплуатацию 268,4 тысяч квадратных метров общей площади жилья (55,7% от общего объема), что на 55,9% меньше по отношению к январю — сентябрю 2021 года. На одноквартирные дома пришлось 44,3% от общей площади жилья (213,6 тысячи квадратных метров), принятие которых по сравнению с январем — сентябрем 2021 года уменьшилось на 42,3%.

Что касается дачных и садовых домов, то в эксплуатацию принято таких площадью 19,6 тысячи квадратных метров, что на 30% меньше по сравнению с январем — сентябрем 2021 года.

Без разрешительного документа на выполнение строительных работ, согласно Порядку № 158, введено в эксплуатацию 78,8 тысячи квадратных метров общей площади жилья, или 16,4% от общего объема.

Более трех четвертей жилья введено в эксплуатацию в городской местности — 334,2 тысячи квадратных метров общей площади (4 825 квартир). По сравнению с аналогичным периодом 2021 его объемы сократились на 48%.

В сельской местности принято в эксплуатацию 147,8 тысяч «квадратов» общей площади жилья (1 075 квартир), что на 57% меньше по отношению к январю-сентябрю 2021 года. Средняя общая площадь одной новой квартиры составляла 81,7 метра квадратных.

Больше всего жилья принято в эксплуатацию во Львовском районе — 389 тысяч «квадратов» или 80,7% от общего ввода. Также значительные объемы жилья сданы в эксплуатацию в Стрыйском (7,4%) и Яворивском (5,2%) районах.

Сокращение объемов принятия жилья по сравнению с январем — сентябрем 2021 года произошло во всех районах области, из них больше всего в:

Дрогобычском (на 80,5%),

Самборском (на 65,2%),

Яворивском (на 64,6%) районах.

Во Львовском районе введено в эксплуатацию жилья в 2 раза меньше по сравнению с январем-сентябрем 2021 года.

Больше всего жилья в эксплуатацию на Львовщине сдали в 2019 и 2021 годах — 963,6 и 987 тысяч квадратных метров соответственно. Наименьший показатель был зафиксирован в 2016 году — 516,2 тысяч квадратных метров.

Телеканал 24 По материалам:

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