В Реестре ущерба появилась Система учета неимущественного вреда — Finance.ua

В Реестре ущерба появилась Система учета неимущественного вреда
В Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате российской агрессии, появилась Система учета информации о неимущественном ущербе.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Прежде всего речь идет о депортации украинцев, убийствах россиянами мирных людей, о пропавших без вести при особых обстоятельствах», — отметил он.
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По словам Шмыгаля, система будет интегрирована с другими реестрами и базами и будет находиться в ведении Министерства социальной политики.
Он сообщил, что в Реестре ущерба уже открыто девять категорий, по которым украинцы могут подавать заявления.
«Работаем над тем, чтобы до конца года открылись все 45 категорий Реестра ущерба», — добавил премьер-министр.
Напомним, с 19 марта украинцы смогут подавать через «Дія» заявления в международный Реестр ущерба по категориям: вынужденное перемещение внутри страны, серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, пытки, ограничение свободы (плен), принудительный труд или служба.
С 12 марта Реестр ущерба для Украины (RD4U) принимает заявления по поводу пропажи без вести близких родственников вследствие развязанной россией полномасштабной войны.
За три года полномасштабного вторжения владимир путин потратил $1 трлн на финансирование войны, и присоединившиеся к войне интересанты не захотят останавливаться, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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