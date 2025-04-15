В Реестре ущерба появилась Система учета неимущественного вреда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Реестре ущерба появилась Система учета неимущественного вреда

Казна и Политика
23
В Реестре ущерба появилась Система учета неимущественного вреда
В Реестре ущерба появилась Система учета неимущественного вреда
В Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате российской агрессии, появилась Система учета информации о неимущественном ущербе.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Прежде всего речь идет о депортации украинцев, убийствах россиянами мирных людей, о пропавших без вести при особых обстоятельствах», — отметил он.
Читайте также
По словам Шмыгаля, система будет интегрирована с другими реестрами и базами и будет находиться в ведении Министерства социальной политики.
Он сообщил, что в Реестре ущерба уже открыто девять категорий, по которым украинцы могут подавать заявления.
«Работаем над тем, чтобы до конца года открылись все 45 категорий Реестра ущерба», — добавил премьер-министр.
Читайте также
Напомним, с 19 марта украинцы смогут подавать через «Дія» заявления в международный Реестр ущерба по категориям: вынужденное перемещение внутри страны, серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, пытки, ограничение свободы (плен), принудительный труд или служба.
С 12 марта Реестр ущерба для Украины (RD4U) принимает заявления по поводу пропажи без вести близких родственников вследствие развязанной россией полномасштабной войны.
За три года полномасштабного вторжения владимир путин потратил $1 трлн на финансирование войны, и присоединившиеся к войне интересанты не захотят останавливаться, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems