Компенсация за поврежденное имущество: что делать, если один из совладельцев скончался — Finance.ua
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Компенсация за поврежденное имущество: что делать, если один из совладельцев скончался

Личные финансы
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Компенсация за поврежденное имущество: что делать, если один из совладельцев скончался
Компенсация за поврежденное имущество: что делать, если один из совладельцев скончался
Граждане Украины, имущество которых было повреждено или уничтожено в результате боевых действий, имеют право на финансовую компенсацию от государства.
Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» объясняют, как получить компенсацию, если один из совладельцев скончался.
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По словам экспертов, в случае смерти получателя компенсации с заявлением о получении компенсации за поврежденное имущество может обратиться один из совладельцев объекта недвижимого имущества, который дал согласие.
То есть совладельцу следует обратиться с новым заявлением о предоставлении компенсации на общих основаниях.
При этом если у умершего получателя есть другие наследники, их согласие на подачу такого заявления не требуется.

Что будет происходить далее

1. Комиссия проведет верификацию целевого использования компенсации для проведения ремонта с целью приобретения строительной продукции для проведения ремонта по каждому виду ремонтных работ, определенных в чек-листе, для уже выполненных работ, которые были произведены умершим получателем компенсации.
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Такая верификация осуществляется для закрытия заявления в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества, которое было подано умершим получателем компенсации.
2. Специальный счет умершего закрывается. В случае наличия на специальном счете средств или остатка неиспользованных средств такие средства на основании условий договора между банком и клиентом возвращаются банками на счет АО Ощадбанк, из которого было выполнено перечисление средств.
3. По новому заявлению комиссия произведет новый расчет компенсации для проведения ремонта, который будет зафиксирован в новом чек-листе.

Что еще следует знать

Если у поврежденного имущества был один собственник, который умер и не успел осуществить восстановление жилья за средства полученной компенсации, заявление о предоставлении компенсации может быть подано его наследником в предусмотренном выше порядке.
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При этом наследник может подать заявление до получения свидетельства о праве на наследство, но решение о предоставлении компенсации за поврежденный объект недвижимого имущества выносится комиссией после получения такого свидетельства.
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По материалам:
Finance.ua
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