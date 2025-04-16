Рада приняла списание военного имущества — Finance.ua

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Рада приняла списание военного имущества

Казна и Политика
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Рада приняла списание военного имущества
Рада приняла списание военного имущества
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о списании военного имущества. Теперь его должен подписать президент.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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Законопроект № 12373 предусматривает упрощение списания военного имущества, повышение эффективности в процессе списания и постановки на учет военного имущества, разгрузит командиров воинских частей, которые будут больше времени уделять подготовке и реализации именно боевых задач, которые являются приоритетом во время войны, а также усовершенствует законодательную базу урегулирования вопросов управления.
Во втором чтении за законопроект проголосовал 321 народный депутат.
Народный депутат Роман Костенко отметил, что принятие этого законопроекта завершит реформу списания имущества в армии.
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«Сейчас командир части может списывать сам, даже не проводя служебное расследование. Это тоже очень важно. Мы дали командиру право выбирать, нужно служебное расследование или нет», — сообщил он.
По словам Костенко, теперь служебное расследование по списанию или потере имущества будут проводить по желанию, а не обязательно, как это было раньше.
По материалам:
suspilne.media
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