Рада приняла списание военного имущества — Finance.ua

Рада приняла списание военного имущества Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Рада приняла списание военного имущества

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о списании военного имущества. Теперь его должен подписать президент.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Законопроект № 12373 предусматривает упрощение списания военного имущества, повышение эффективности в процессе списания и постановки на учет военного имущества, разгрузит командиров воинских частей, которые будут больше времени уделять подготовке и реализации именно боевых задач, которые являются приоритетом во время войны, а также усовершенствует законодательную базу урегулирования вопросов управления.

Во втором чтении за законопроект проголосовал 321 народный депутат.

Народный депутат Роман Костенко отметил, что принятие этого законопроекта завершит реформу списания имущества в армии.

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«Сейчас командир части может списывать сам, даже не проводя служебное расследование. Это тоже очень важно. Мы дали командиру право выбирать, нужно служебное расследование или нет», — сообщил он.

По словам Костенко, теперь служебное расследование по списанию или потере имущества будут проводить по желанию, а не обязательно, как это было раньше.

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