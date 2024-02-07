Зеленский подписал закон об упрощении процедуры списания военного имущества — Finance.ua

Зеленский подписал закон об упрощении процедуры списания военного имущества Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об упрощении процедуры списания военного имущества

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в статью 4 Закона «О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины» об упрощении процедуры списания военного имущества.

Такая информация содержится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Документ вносит изменения в статью 4 Закона «О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины», которые предусматривают особенности списания военного имущества во время действия военного положения.

В частности, командир воинской части по представлению комиссии для списания военного имущества вправе списывать закрепленное за воинской частью имущество независимо от номенклатуры служб обеспечения (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или по одному акту до 100 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан без утверждений и согласований должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в составе ВСУ.

Также он имеет право принимать решение о необходимости проведения расследования причин и обстоятельств потери или уничтожения, досрочного износа, перерасхода военного имущества (кроме оружия) стоимостью за единицу или по одному акту до указанного размера.

В то же время, документ предусматривает особенности составления единого акта списания военного имущества в случае его потери (уничтожения, разрушения) вследствие военных (боевых) действий.

Напомним, 5 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 4 Закона «О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины» об упрощении процедуры списания военного имущества.

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Укрінформ По материалам:

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