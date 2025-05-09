Президент подписал закон об упрощенном списании уничтоженного военного имущества — Finance.ua

Президент подписал закон об упрощенном списании уничтоженного военного имущества Сегодня 12:01 — Казна и Политика

Президент подписал закон об упрощенном списании уничтоженного военного имущества

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4344-IX , упрощающий процедуру списания военного имущества, поврежденного или уничтоженного во время действия военного положения.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Речь идет о технике, оборудовании и других материальных ресурсах, которые непригодны к использованию в результате боевых действий.

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Согласно новому закону, такое имущество — за исключением объектов недвижимости — может быть списано без согласования с должностными лицами высшего уровня, если его стоимость не превышает 100 000 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (эквивалент примерно 1,7 млрд грн). Для списания достаточно одного акта с описанием обстоятельств происшествия.

В Верховной Раде отметили, что нововведение разгрузит командиров воинских частей и позволит сосредоточиться на выполнении боевых задач.

Закон также определяет, что с момента поступления в Силы обороны имущество получает статус военного и подлежит специальному порядку учета, инвентаризации, использования и списания, утвержденному Кабинетом Министров.

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Служебное расследование относительно потери или повреждения имущества может не назначаться, если ущерб причинен в результате действий противника или выполнения боевых заданий. Акт об утрате составляется комиссией с подписями не менее двух свидетелей (если они есть).

Документ о списании подается на утверждение командиру воинской части или должностному лицу органа военного управления в течение 30 дней.

Напомним, 15 апреля Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о списании военного имущества.

Ранее Зеленский подписал закон о внесении изменений в статью 4 Закона «О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины» об упрощении процедуры списания военного имущества.

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