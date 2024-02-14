Надбавки и выплаты за уничтожение вражеской техники: что готовит ВР для военных — Finance.ua

Надбавки и выплаты за уничтожение вражеской техники: что готовит ВР для военных Сегодня 10:02 — Личные финансы

Надбавки и выплаты за уничтожение вражеской техники: что готовит ВР для военных

На сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы». В нем предлагается увеличить ряд доплат и льгот для военных.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Facebook секретаря Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, который является инициатором законопроекта.

Что предлагают

В документе предлагается установить выплаты за уничтожение или захват вражеской техники.

Сколько будут платить:

за уничтоженный танк, САУ или РСЗО предлагается выплачивать 370 тыс. грн;

за БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему выплаты будут меньше — 100 тыс. грн;

за другие бронеавтомобили или грузовые автомобили — 30 тыс. грн;

за ЗРК и радиолокационные системы средств ПВО — 370 тыс. грн.



за уничтожение средства контрбатарейной борьбы и РЭБ — до 150 тыс. грн;



За уничтожение беспилотников разведывательного и ударного типа и баллистических ракет — 100 тыс. грн.



При этом законопроект предлагает предоставлять вознаграждения не только военным, но и полицейским спецназначения. Выплату предлагают распределять между участвовавшими в выявлении, уничтожении или захвате определенного вида техники.

Однако для командиров военных предусмотрено дополнительное вознаграждение в процентах от суммы:

непосредственный командир — 5%,

командир уровня взвода/роты/группы — 3%,

командир уровня батальона — 2%,

командир уровня бригады (полка) — 1%.

Увеличение выплат за боевые действия

Нардепы предлагают установить надбавки и вознаграждения военным, которые во время военного положения проходят военную службу не менее 12 месяцев. При условии, что минимум 6 месяцев принимают участие в боевых действиях, они смогут получать должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 1,5.

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Те военные, которые во время действия военного положения проходят военную службу не менее 24 месяцев, с 12 месяцами боевых действий, смогут получать должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 2.

Дополнительные выплаты срочникам

Кроме того, Рада предлагает предоставлять выплаты тем, кто после 24 февраля 2022 заключил или продлил контракт о прохождении службы на срок не менее 3 лет или до окончания военного положения. Эта помощь будет единоразовая и будет иметь следующие размеры:

солдатам — 120 тыс. грн;

сержантам и старшинам — 160 тыс. грн;

офицерам — 200 тыс. грн.

Тем, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, однако желает продолжить служить, предлагают ежемесячную доплату в размере 10 тыс. грн.

Новые льготы для военнослужащих

Право на кредит на открытие бизнеса со ставкой до 5% будут иметь все, кто служил не менее 36 месяцев (из них — минимум 12 боевых) или не дослужил эти сроки в связи с ранением, а также освобожденные из плена.

Право на ипотеку на жилье под 3% сроком до 20 лет будут иметь все, кто служил не менее 36 месяцев (из них — минимум 24 боевых), раненные, которые продолжают службу, но имеют право на освобождение, освобожденные из плена, а также те, кто не смог продолжить военную службу из-за ранений.

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Законопроект также предусматривает право на льготное растаможивание автомобилей для тех, кто проходил военную службу после 24.02.2022.

Отслужившие не менее 36 месяцев будут иметь право на скидку 50% на таможенные и налоговые платежи. Для тех, кто отслужил не менее 24 месяцев (из них минимум 12 боевых), обещают «нулевое растаможивание».

Эти нормы будут вводиться отдельными законопроектами, ведь соответствующие изменения необходимо вносить в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

Демобилизация военных

В законопроекте также указан дополнительный перечень оснований для демобилизации в связи с истечением срока службы:

в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев;

в течение 18 месяцев непрерывной службы во время действия военного положения, из которых 12 месяцев выполняя боевые приказы.

Предлагают изменения и для призывников, ранее не проходивших военную службу. Они должны пройти обязательный курс базовой общевойсковой подготовки.

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