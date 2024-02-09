В Украине изменят стоимость растаможки авто: президент подписал закон — Finance.ua
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В Украине изменят стоимость растаможки авто: президент подписал закон

Казна и Политика
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В Украине изменят стоимость растаможки авто: президент подписал закон
В Украине изменят стоимость растаможки авто: президент подписал закон, Фото: 5.ua
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который существенно снизит стоимость растаможки для отдельных категорий автомобилей. Если закон опубликуют до конца февраля, то он вступит в силу с 1 марта.
Об этом пишет портал Новости. Live со ссылкой на страницу Верховной Рады.
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Законопроект № 10 321−1 освобождает от НДС при растаможке до 1 января 2026 года:
  • коммерческие и грузовые электрические автомобили;
  • грузовики с газобаллонным оборудованием (ГБО);
  • ретро-авто старше 50 лет.
Антикварный транспорт можно ввезти и растаможить, но зарегистрировать и ездить на нем в Украине нельзя, ведь он не соответствует действующим экологическим нормам. По всей вероятности, такие машины попадут в парк музейных и коллекционных автомобилей.

Как было до осени 2022 года

В Налоговом кодексе были предусмотрены льготы на все виды электрических транспортных средств, в том числе грузовых. Но после принятия закона «О Таможенном тарифе» льготы при растаможке остались только для легковых электромобилей. Это стимулировало их импорт, ведь в таком случае экономия составляла более 40% по сравнению со стоимостью таможенного оформления автомобиля с ДВС.
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На данный момент эта несправедливость устранена и льготы распространены на электрические грузовики, что положительно повлияет на обновление устаревшего парка грузовых авто в Украине.

Справка Finance.ua:

  • В Украину за весь 2023 год ввезли рекордных 37 953 электрокара. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году, когда было импортировано 8996 электроавто.
  • Минэкономики опубликовало список моделей авто, подпадающих под транспортный налог в 2024 году. В общей сложности 184 модели.
По материалам:
Novyny.live
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