Комитет ВР поддержал законопроект о растаможке автомобилей в «Дії» — Finance.ua

Комитет ВР поддержал законопроект о растаможке автомобилей в «Дії» Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Комитет ВР поддержал законопроект о растаможке автомобилей в «Дії»

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал Раде принять законопроект № 10 380 об особенностях осуществления таможенного декларирования легковых автомобилей средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг за основу.

Об этом сообщил в Телеграме глава комитета, народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

«Законопроектом предусматривается до обретения Украиной статуса членства в Европейском Союзе ввести возможность подачи электронной таможенной декларации средствами портала „Дія“, что упростит и ускорит процесс таможенного оформления легковых автомобилей, делая его более доступным и удобным для граждан и предприятий», — говорится в сообщении.

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Кроме того, важным аргументом внедрения предложенной в документе модели таможенного оформления является ликвидация возможности манипулирования со стоимостью легкового автомобиля, то есть коррупционной составляющей на таможне при определении таможенной стоимости легкового автомобиля, от которой рассчитываются таможенные пошлины.

При введении новой модели ликвидируются схемы указания несуществующих повреждений и неисправностей легкового автомобиля, устраняется возможность изменения модификации автомобиля и подделка договоров купли-продажи, а также изменения показателей одометра.

Кроме возможности подачи электронной таможенной декларации, законопроект вводит электронную базу данных для корректировки таможенной стоимости транспортных средств, которая будет содержать информацию о таможенной стоимости новых легковых автомобилей с учетом марки, модели, объема цилиндров двигателя типа топлива.

С принятием документа заработает механизм корректировки таможенной стоимости подержанных легковых автомобилей, который будет применяться в случае, когда задекларированная таможенная стоимость подержанного легкового автомобиля меньше стоимости легкового автомобиля, идентичного по марке, коммерческому описанию (модели) и характеристикам (год выпуска, тип и объем двигателя), содержащийся в базе данных.

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Укрінформ По материалам:

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