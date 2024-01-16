Как ФЛП уплатить ЕСВ в «Дія» — инструкция
Украинские физлица-предприниматели (ФЛП) до 19 января должны уплатить Единый социальный взнос (ЕСВ) за IV квартал 2023 года (октябрь-декабрь).
Об этом напоминают в «Дія».
«19 января дедлайн уплаты Единого социального взноса за IV квартал 2023 года. С „Дія“ платите налоги за секунды — за месяц или квартал, в смартфоне или на компьютере, в Украине или за границей. Услуги автоматизированы. „Дія“ подтянет актуальные реквизиты и данные и сформирует счет на оплату. Услуга доступна в приложении и на портале „Дія“», — говорится в сообщении.
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Минимальный размер налога составляет 4422 грн за 3 месяца, или 1474 грн за 1 месяц.
Как заплатить налоги ФЛП в приложении:
1. Зайдите в действие и нажмите «Сервисы», а затем «Налоги».
2. Выберите «Уплата налогов и сборов».
3. Выберите налог и период, за который платите.
4. Нажмите «Оплатить».
Напомним, с 1 января 2024 года ФЛП всех групп могут подавать декларацию за предыдущий год.
Сроки для ФЛП первой и второй групп:
- годовой отчет до 29 февраля;
- ЕСВ за 4 квартал до 19 января — 4422 грн (по 1474 грн за октябрь, ноябрь и декабрь);
- Единый налог за январь до 19 января: 1 группа — 302,80 грн, 2 группа — 1420 грн.
Сроки для ФЛП третьей группы:
- годовой отчет по 5% до 9 февраля;
- ЕСВ за 4 квартал до 19 января — 4422 грн (по 1474 грн за октябрь, ноябрь и декабрь);
- Единый налог за 4 квартал до 19 февраля (октябрь-декабрь).
Справка Finance.ua:
- с 1 января 2024 года в Украине повысили ставку единого налога для ФЛП;
- так, минимальный ЕСВ составляет 1562 грн за месяц, или 4686 грн за квартал — это 22% от минимальной заработной платы.
- максимальный размер определен в 22% от 15 минимальных зарплат. И он составляет: 23 430 грн — за месяц; 70 290 грн — за квартал.
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