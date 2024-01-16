Как ФЛП уплатить ЕСВ в «Дія» — инструкция Сегодня 09:05 — Личные финансы

Как ФЛП уплатить ЕСВ в «Дія» — инструкция

Украинские физлица-предприниматели (ФЛП) до 19 января должны уплатить Единый социальный взнос (ЕСВ) за IV квартал 2023 года (октябрь-декабрь).

Об этом напоминают в «Дія».

«19 января дедлайн уплаты Единого социального взноса за IV квартал 2023 года. С „Дія“ платите налоги за секунды — за месяц или квартал, в смартфоне или на компьютере, в Украине или за границей. Услуги автоматизированы. „Дія“ подтянет актуальные реквизиты и данные и сформирует счет на оплату. Услуга доступна в приложении и на портале „Дія“», — говорится в сообщении.

Минимальный размер налога составляет 4422 грн за 3 месяца, или 1474 грн за 1 месяц.

Как заплатить налоги ФЛП в приложении:

1. Зайдите в действие и нажмите «Сервисы», а затем «Налоги».

2. Выберите «Уплата налогов и сборов».

3. Выберите налог и период, за который платите.

4. Нажмите «Оплатить».

Напомним, с 1 января 2024 года ФЛП всех групп могут подавать декларацию за предыдущий год.

Сроки для ФЛП первой и второй групп:

годовой отчет до 29 февраля;

ЕСВ за 4 квартал до 19 января — 4422 грн (по 1474 грн за октябрь, ноябрь и декабрь);

Единый налог за январь до 19 января: 1 группа — 302,80 грн, 2 группа — 1420 грн.

Сроки для ФЛП третьей группы:

годовой отчет по 5% до 9 февраля;

ЕСВ за 4 квартал до 19 января — 4422 грн (по 1474 грн за октябрь, ноябрь и декабрь);

Единый налог за 4 квартал до 19 февраля (октябрь-декабрь).

Справка Finance.ua:

с 1 января 2024 года в Украине повысили ставку единого налога для ФЛП;

так, минимальный ЕСВ составляет 1562 грн за месяц, или 4686 грн за квартал — это 22% от минимальной заработной платы.

максимальный размер определен в 22% от 15 минимальных зарплат. И он составляет: 23 430 грн — за месяц; 70 290 грн — за квартал.

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