Переоформление авто в «Дія»: сколько раз уже воспользовались услугой — Finance.ua

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Переоформление авто в «Дія»: сколько раз уже воспользовались услугой

Технологии&Авто
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Переоформление авто в «Дія»: сколько раз уже воспользовались услугой
Переоформление авто в «Дія»: сколько раз уже воспользовались услугой
В приложении «Дія», по последним данным, уже осуществлено 10 тысяч перерегистраций транспортных средств.
Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко, передает Укринформ.
«Есть одна интересная функция, о которой сейчас все говорят, и она достаточно актуальна — это перерегистрация транспортного средства, фактически — реализация транспортного средства. Вы знаете, что эта функция была введена с 20 декабря. И именно сегодня была осуществлена ​​10-тысячная перерегистрация транспортного средства в «Дія», — рассказал он.

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По словам Тимченко, в МВД уверены, что количество переоформлений в электронном виде будет только увеличиваться.
«Мы говорим о том, что 10 тысяч транспортных средств было перерегистрировано с 20 декабря… Каждое действие требует присутствия двух граждан, поэтому фактически 20 тысяч граждан получили сервисные услуги, не обращаясь в сервисные центры», — подчеркнул замминистра.
Отвечая на вопрос, сколько времени занимает процесс перерегистрации автомобиля, если на нем нет отягощений, Тимченко уточнил, что этот процесс может занять до 15 минут.

Справка Finance.ua:

  • Услуга перерегистрации авто в «Дія» доступна только физическим лицам. Нельзя перерегистрировать машину, за продажу которой нужно платить налог.
  • Также переоформить через «Дія» можно только три категории транспортных средств: легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.
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По материалам:
Економічна Правда
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